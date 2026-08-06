السائق كان بحالة ثمالة... حادث مروع تحت جسر الخناق في طرابلس (صور)

لقي الشاب جواد ، في العقد الثاني من عمره، مصرعه إثر تعرضه لحادث صدم مروع تحت جسر الخناق في مدينة ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

ووفقًا للمعلومات، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، بحسب إفادات شهود ، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. ونُقل على الفور إلى ، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وعقب الحادث، تمكن عدد من الشبان من ملاحقة سائق السيارة وإيقافه، قبل تسليمه إلى القوى الأمنية، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان، فإن السائق، وهو رجل متقدم في السن، كان بحالة ثمالة لحظة وقوع الحادث.

