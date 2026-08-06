إجتماع حكومي للبحث في المرسوم 3214

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يُعقد اجتماع غداً الجمعة، في العاشرة صباحاً في السرايا الحكومية، يحضره وزير المالية ياسين جابر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر للبحث في الرسوم الناتجة والمحددة في المرسوم 3214 الذي اعيد درسه في وزارة المالية واتخاذ الموقف المناسب في هذا الإطار.
كما ويأتي الاجتماع بناءً على الإجتماع الذي عُقد في وزارة المالية مع الوزير جابر وحضره رئيس الإتحاد العمالي العام والتواصل الذي حصل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على ما أفاد بيان "الإتحاد العمالي العام في لبنان".