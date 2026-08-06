إجتماع حكومي للبحث في المرسوم 3214

يُعقد اجتماع غداً الجمعة، في العاشرة صباحاً في السرايا الحكومية، يحضره ياسين جابر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عربيد، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد ، رئيس ورئيس الإتحاد العمالي العام للبحث في الرسوم الناتجة والمحددة في المرسوم 3214 الذي اعيد درسه في واتخاذ الموقف المناسب في هذا الإطار.

كما ويأتي الاجتماع بناءً على الإجتماع الذي عُقد في وزارة المالية مع الوزير جابر وحضره رئيس الإتحاد العمالي العام والتواصل الذي حصل مع ، على ما أفاد بيان "الإتحاد العمالي العام في ".