تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبرزها مع الراعي ووزراء.. سلسلة لقاءات لعون في بعبدا

Lebanon 24
07-08-2026 | 06:23
A-
A+
أبرزها مع الراعي ووزراء.. سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
أبرزها مع الراعي ووزراء.. سلسلة لقاءات لعون في بعبدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المشرِّفة تعطي الثقة الى كل اللبنانيين، مشدداً على أننا "مع أهل الجنوب ونعرف قضيتهم كما نعرف جرحهم، ونطالب بعودتهم وبإعادة اعمار قراهم".
 
 
ونقل عن الرئيس عون تأكيده أنّ المفاوضات تسير على ما يرام، "لكن موقفه هو ان على إسرائيل ان تتعاون بشكل افضل وتوقف اعتداءاتها".
Advertisement
 
 
مواقف البطريرك الراعي جاءت في اثناء زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم حيث استقبله الرئيس عون وعرض معه لاخر التطورات في البلاد.
 
تصريح البطريرك الراعي
 
وبعد اللقاء، ادلى البطريرك الراعي بالتصريح التالي الى الصحافيين: "تشرفت اليوم بزيارة رئيس الجمهورية، لأشكره بداية لحضوره واللبنانية الأولى إحتفال تطويب البطريرك الكبير الياس الحويك، وتحدثنا عن التطويب وقيمته ومعانيه. وتاليا، تناولنا الشؤون العامة التي يحملها فخامته بقلبه. كما تحدثنا عن مفاوضات روما، وكم ان الكرسي الرسولي معني بقضية لبنان، وعلينا ان نكون على قدر هذا المستوى. وهنأت الرئيس عون على مواقفه المشرِّفة التي تعطي الثقة الى كل اللبنانيين. هذا كان مجمل الحديث اليوم. وقد أحببت القيام بهذه الزيارة لشكر فخامته وتهنئته أيضا بعيد الجيش، وبمواقفه، وبالثقة التي اوجدها بقلب اللبنانيين وبأنفسهم. وهذا هو مفهوم تطويب البطريرك الكبير الياس الحويك الذي تعرفون جميعكم انه كان في اساس تكوين لبنان."
أضاف: "إذا كنا نريد ان نعود بالذاكرة، فإنه من العام 1965 حتى اليوم، أي منذ تطويب القديس شربل، اصبح لدينا 15 قديسا وطوباويا، وهذه نسبة اكبر من أي بلد في العالم، ومعناها ان السماء مفتوحة وهي تخاطب اللبنانيين لكي يثقوا بأنفسهم وبوطنهم وبدولتهم، ويعيشوا جمال الرجاء والثقة. فكل ذلك، يمنحنا القوة والثقة بالنفس".
 
وردا على سؤال حول ما إذا تم التطرق الى المناطق المحاصرة في جنوب لبنان، ولا سيما البلدات المسيحية مع إقتراب بدء العام الدراسي، أجاب: "في الجنوب ليس هناك من مدرسة كاثوليكية أقفلت أبوابها، بل بقيت كلها مفتوحة تستقبل طلابها. وتتم معالجة قضايا الأقساط وغيرها، بحسب معرفتي. نحن مع أهل الجنوب ونعرف قضيتهم كما نعرف جرحهم، وإننا نطالب بعودتهم وبإعادة اعمار قراهم. هذا حديثنا اليومي، وموضوع عظاتنا وعملنا مع مؤسساتنا".
 
وسئل عن الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة في جنوب لبنان خلال مفاوضات روما، وما إذا كان لمس إستياء او عدم ارتياح لدى فخامة الرئيس جراء هذا الامر، قال: "لقد تحدثنا في هذا الموضوع، وفخامة الرئيس عبَّر عن انه يجب على إسرائيل ان تتصرف بطريقة مختلفة، لا سيما وأن المفاوضات تسير اليوم بين لبنان وإسرائيل، تحت المظلة الأميركية. نعم تكلم فخامته عن هذا الموضوع، وباله منشغل كما هو حالنا جميعا، فما معنى ان المفاوضات تسير وإسرائيل تقوم بما تقوم به من اعتداءات". 
 
ورداً على سؤال حول رفض حزب الله حتى اليوم هذه المفاوضات، وما إذا تم التطرق الى المخاوف من دخوله الجبهة للمرة الثالثة، قال: "لا. كل هذه المسائل لم نتطرق اليها، بل تكلمنا عن المفاوضات في روما. وذكر فخامته انها تسير على ما يرام، لكن موقفه ان على إسرائيل ان تتعاون بشكل افضل وتوقف اعتداءاتها".
 
 
 
 
على صعيد آخر، تسلم الرئيس عون من نائب رئيس مجلس الوزراء  الدكتور طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني  خلال الحرب الأخيرة. كما تداول معه في المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبالقمة التي ستعقد لهذه الغاية في عمان في كانون الاول المقبل وذلك بتنظيم من الصليب الأحمر الدولي وإشراف عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية.
 
ويقع التقرير في 232 صفحة ويتضمن وثائق ومستندات وصوراً توثق الانتهاكات الاسرائيلية في لبنان لاسيما استهداف الجسور والمعابر والشقق السكنية والمؤسسات الطبية وعناصر الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والإعلاميين والاهداف المدنية الأخرى. كما يشير التقرير إلى النزوح القسري للمدنيين والأضرار التي طاولت المستشفيات والأعيان الثقافية وغيرها.
 
 
 
وزير الاتصالات
 
وزارياً، استقبل الرئيس عون وزير الاتّصالات شارل الحاج، الذي استعرض أوضاع قطاع الاتّصالات والخطط التي تعدّها الوزارة لتطويره وتحديثه، والخطوات العملية المحددة لبلوغ الأهداف المرجوة.
 
وشدّد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتّصالات وتوسيع التغطية لتشمل كامل الأراضي اللبنانية، ومواصلة تحديث الشبكات والبنى التحتية، نظراً للدور الحيوي لهذا القطاع في حياة المواطنين ودعم الاقتصاد والنمو.
 
 
 
رئيس مجلس شورى الدولة 
 
من جهة اخرى، اسقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل الذي اطلع الرئيس عون على سير العمل في المجلس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لعون في قصر بعبدا.. ورسالة من البابا لاوون: مهتمون بالوضع في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للراعي في الديمان
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البطريرك الراعي إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-08-07
Lebanon24
09:38 | 2026-08-07
Lebanon24
09:34 | 2026-08-07
Lebanon24
09:17 | 2026-08-07
Lebanon24
09:15 | 2026-08-07
Lebanon24
09:00 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24