حمود: سلاح المقاومة عنصر قوة والرهان على أميركا وهم

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أكد رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء " الشيخ ماهر أن المزاعم القائلة بأن تسليم لسلاحه سيجلب الأمان والسلام للبنان ليست سوى إشاعة سياسية تعكس ثقة واهمة بالوعود والإسرائيلية، مشيراً إلى أن الوفد اللبناني إلى روما أُبلغ رسمياً بعدم وجود "مناطق تجريبية" جديدة ما لم يُسَلَّم السلاح في كل .وانتقد حمود أداء السلطة السياسية، مؤكداً أنه كان بإمكانها استغلال الاعتداءات لتقوية موقفها والرفع من صوتها ضد عمليات الجرف والتدمير التي تطال القرى والبنى التحتية والمدنيين والمسعفين والصحافيين وضباط وجنود ، بدلاً من تحميل المقاومة مسؤولية العدوان.وشدد على أن التجربة القاسية في غزة ولبنان أثبتت أن لا يتوقف عن عدوانه عبر تقديم التنازلات أو التخلي عن عناصر القوة، داعياً إلى عدم تزييف الحقائق أو تحميل المعتدى عليه مسؤولية ما يرتكبه المعتدي.وفي ملف انفجار مرفأ ، دعا حمود إلى كشف الحقيقة كاملة والبحث في أصل القضية لمعرفة الجهة التي أرسلت المواد الخطرة والمالكة للسفينة، معرباً عن يقينه بأن العدو هو من يقف وراء إدخال شحنة النيترات إلى لبنان.