انتبهوا إلى الطرقات المغلقة.. تدابير سيرٍ في بيروت وبدارو والجعيتاوي

Advertisement

أعلنت - العامة عن اتخاذ سلسلة تدابير سير وتحويلات مرورية في عدة مناطق بالعاصمة ، وذلك لتنفيذ أعمال "برش تزفيت" وتعبيد وتخطيط للطرقات وفق جدول زمني محدد كالآتي:- الأعمال: برش وتعبيد المسلك المتجه من أمام فندق (Smallville) نحو تقاطع المتحف.- التوقيت: يبدأ "برش الإسفلت" من الساعة 19:00 اليوم الجمعة (07-08-2026) وحتى 05:00 صباح غدٍ السبت (08-08-2026)، وتُنفذ أعمال التعبيد السبت من 08:00 صباحاً حتى 17:00 عصراً.- التحويلات: منع المرور وتحويل السير من تقاطع بدارو يميناً باتجاه بيت المحامي - مستديرة العدلية، أو يساراً باتجاه شارع بدارو. كما يحول السير القادم من المستشفى العسكري باتجاه المتحف يميناً نحو بدارو (مقابل السراي الحكومي قديماً).- الأعمال: تعبيد المسلكين المؤديين من بشارة نحو السوديكو.- التوقيت: من الساعة 19:00 مساء السبت (08-08-2026) وحتى 05:00 صباح الأحد (09-08-2026).- التحويلات: تحويل السير القادم من عمر بيهم باتجاه تقاطع بشارة الخوري يساراً نحو البسطة أو نزولاً باتجاه صهيون. وتحويل السير القادم من طريق يميناً نحو شارع - ساسين، أو نزولاً باتجاه الفلمنكي وصهيون.- الأعمال: تخطيط الطريق في الرميل ومحيط مستشفى الجعيتاوي.- التوقيت: يومي السبت والأحد (08 و09-08-2026) من الساعة 08:00 صباحاً حتى 18:00 مساءً.-التحويلات: منع وقوف السيارات أمام مستشفى الجعيتاوي، ومنع المرور من أمام المستشفى وصولاً إلى شارع مار لويس، مع تحويل السير يميناً باتجاه حديقة اليسوعية، أو يساراً باتجاه شارع الروم وصولاً إلى شارع رستم وتمثال الرئيس الشهيد بشير الجميل.ودعت قوى الأمن المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصرها واللافتات التوجيهية منعاً للازدحام تسهيلاً لحركة المرور.