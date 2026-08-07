على وقع التصعيد اليومي.. الجنوب تحت القصف والتفجيرات الإسرائيلية

أفادت مندوبة " " بتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي كثيف مساء اليوم، تزامنًا مع تسجيل عملية تفجير في البلدة.

وفي سياق متصل، سقطت مُحلّقة إسرائيلية في حي الغوارنة بمدينة ، حيث حضرت مخابرات الجيش إلى المكان وعملت على استلامها، حسب مندوبة "لبنان24".

كما أُفيد بسقوط قذيفة في بلدة المنصوري، وسط استمرار التوتر الميداني في المنطقة.

وسُمع دوي انفجار قوي في مناطق جنوبية، تبيّن أنه ناتج عن تفجير إسرائيلي ضخم في محيط بلدتي ودير سريان.

كما أفيد بتعرض بلدة المنصوري لقصف مدفعي كثيف، حيث أطلقت دبابة "ميركافا" متمركزة في مشاع المنصوري ثلاث قذائف باتجاه البلدة، بالتزامن مع تحرك آليات وجرافات إسرائيلية من البياضة باتجاه

وفي سياق متصل، أفيد بتنفيذ تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية، وسط استمرار التوتر والتحركات الميدانية في المنطقة.

وعصر اليوم، شهدت بلدة زوطر الشرقية أيضاً، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة استهدفت الطريق العام في البلدة، بالتزامن مع استهداف دبابة "ميركافا" عددًا من المنازل بقذائف "لانشر".

كما أطلقت دبابة "ميركافا" قذيفة باتجاه بلدة حداثا، بالتزامن مع عملية تمشيط طالت البلدة.

كما نفّذ الجيش الاسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في محيط الساحة في بلدة زوطر الشرقية، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" بانسحاب دبابتين إسرائيليتين من أطراف بلدة عيتا الجبل باتجاه بلدة حداثا.