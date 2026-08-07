وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا بحثت مشروع الجمهورية القائمة على الذكاء الاصطناعي

عقدت لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI) في السرايا الكبيرة، اجتماعا وزاريا تشاوريا حول مشروع الجمهورية القائمة على (AI-Native Republic) والاستراتيجية الوطنية الرقمية والذكاء الاصطناعي في .

وشارك في الاجتماع نائب الدكتور طارق متري ووزراء: الثقافة الدكتور غسان سلامة، الطاقة والمياه جو الصدي، الصناعة جو عيسى ، السياحة لورا الخازن ، والعدل عادل نصار.

وخلال اللقاء، عرضت الوزارة الأجندة الوطنية المؤلفة من أربعة محاور رئيسية تهدف إلى جعل لبنان دولة تعتمد نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً (AI-First)"، وهي:

الأسس (Foundation): إعداد وصياغة القوانين والسياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

البنية التحتية (Infrastructure): بناء العمود الفقري الرقمي الوطني وتطوير البنية التحتية الرقمية.

المواهب والكفاءات (Talent): إعداد قوة عاملة مؤهلة وجاهزة لسوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي.

المنظومة المتكاملة (Ecosystem): حشد الاستثمارات والشراكات وتعبئة رأس المال لدعم النمو والابتكار على نطاق واسع.

كما طلبت الوزارة من الوزراء المشاركين "إبداء آرائهم حول مستوى الطموح الذي تتضمنه الاستراتيجية، وتقييم قدرة قطاعاتهم على المساهمة في تنفيذها، إضافة إلى تأييدها باعتبارها أجندة حكومية شاملة تتطلب تعاون مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية".

وخلص الاجتماع إلى توافق على أن "تقوم الوزارة بتعميم الاستراتيجية على كل الوزارات لإجراء جولة إضافية من المشاورات والحصول على الملاحظات والاقتراحات اللازمة قبل الانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ".