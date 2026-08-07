ترحيل مفاوضات لبنان إلى ما بعد الانتخابات الاميركية والاسرائيلية

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لا تشي نتائج الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين واسرائيل التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في روما، بان ثمة نوايا جدية لدى تل ابيب في مندرجات اتفاق الإطار وملحقه الامني، من خلال التفاهم على ترتيبات أمنية تعبد الطريق امام الانسحاب من الأراضي المحتلة.وكتبت سابين عويس في " النهار": لا تشي تلك النتائج ايضاً بممارسة ضغوط أميركية يفترض ان تسهم في تحقيق التقدم المطلوب، كما وعد الرئيس نظيره اللبناني جوزف عون بعد لقاء القمة في ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول العنوان الذي سيحكم المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة وسط قراءات متعددة تميل إلى الاعتقاد بأن لدى واشنطن وتل أبيب مصلحة مشتركة في استمرار حال المراوحة، على خلفية ان العاصمتين تفضلان الذهاب إلى خيار "تجميد" او "تعليق" أي مفاوضات جدية مع لبنان إلى ما بعد الانتخابات ، او تلك النصفية في اميركا المقررة في الخريف المقبل، مع ما يمكن ان يعنيه ذلك للبنان او يرتبه من ارتدادات على المشهد السياسي الداخلي؟تقول مصادر سياسية ان الإدارة الأميركية الحالية ترى في لبنان ملفاً ثانوياً مقارنة بملفي غزة وإيران من جهة والانتخابات الرئاسية الأميركية من جهة ثانية. كما ان أي اختراق محتمل من وجهة النظر الاسرائيلية يحتاج إلى غطاء سياسي قوي في ، وهذا الغطاء مفقود حاليا. فحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل في حالة بقاء دائم، وأي تنازل للبنان يُقرأ داخلياً كـ "ضعف" قد يكلفها ائتلافها اليميني. لذلك الأسهل سياسياً هو إدارة التصعيد عبر الوساطات الأمنية اليومية، مع الإبقاء على خط التفاوض المباشر من دون الدخول في تسوية شاملة.بالنسبة إلى اسرائيل، يبقى الهاجس الامني المتمثل بتوفير ضمانات للمناطق الحدودية. وفي هذا السياق، لا تزال اسرائيل ترى في سلاح خطراً على امن مستوطناتها. وطالما لم تنجح في حسم ملف ، لن يكون في إمكانها دعوة المستوطنين الى العودة إلى الجليل لأن هكذا قرار يتطلب ضمانات لا يمكن لحكومة ضعيفة تقديمها. فتأجيل الحل إلى ما بعد الانتخابات يمنح أي حكومة جديدة هامش مناورة أكبر، سواء كانت يمينية أو وسطية.وهنا يطرح سيناريو سقوط نتنياهو وما يمكن ان يحمله هكذا خيار.وعلى هذا الخيار، تفترض المصادر خيارا من اثنين، اما الذهاب الى حكومة وسط او يسار، ربما تكون أكثر انفتاحاً على تفاهمات أمنية مع لبنان، وتربطها علاقة أفضل بواشنطن. لكنها ستكون مقيدة بالشروط عينها التي تبنتها حكومة نتانياهو : انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، وضمانات دولية. أي أنها قد تسرّع التفاوض لكن لن تغير جوهر المطالب .اما الخيار الثاني فيذهب نحو حكومة أكثر تشدداً: في حال صعود أسماء مثل سموتريتش وبن غفير أو بديل يميني صلب، فإن المقاربة ستكون عسكرية أكثر. وأي تصعيد في الجنوب سيقابله رد أوسع، والمفاوضات ستتحول إلى "إملاءات" بعد تحقيق أهداف ميدانية. وهذا السيناريو من شأنه إذا تحقق ان يبعد الحل الدبلوماسي شهوراً أو سنوات ربما.وهذه القراءة تقود إلى خلاصة ان هناك ميلا أميركيا-إسرائيليا لدفع الملف إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وان كان سقوط نتنياهو قد يفتح نافذة، لكن ليس بالضرورة لصالح لبنان. اما وصول الأكثر تشدداً فيعني تصعيداً. فيما وصول الوسط يعني مفاوضات أطول لكن بشروط مشابهة. إلى ذلك الحين، يبقى الجنوب رهينة التوقيت الانتخابي في تل أبيب وواشنطن.