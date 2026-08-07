تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل تفخخ ملف الأسرى وترفع السقف

Lebanon 24
07-08-2026 | 22:46
A-
A+
إسرائيل تفخخ ملف الأسرى وترفع السقف
إسرائيل تفخخ ملف الأسرى وترفع السقف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": من بين الملفات التي طرحت على طاولة الجولة السابعة، ملف الأسرى اللبنانيين لدى "تل ابيب"، والذي حولته "اسرائيل" من موضوع انساني ، إلى "فرصة" لإعادة فتح ملفات أمنية واستخباراتية تعود إلى الثمانينات، في محاولة واضحة لتفجير الملف من خلال شروط تعجيزية، تجعل أي تفاوض أكثر تعقيداً، عبر إدراج مطلبين يعتبرهما المفاوض اللبناني خارج إطار أي تفاوض مباشر: الحصول على معلومات أو رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، وكشف مصير أفراد من الجالية اليهودية اللبنانية الذين اختفوا خلال أحداث بيروت بين عامي 1984 و1986.
Advertisement
مصادر سياسية اشارت الى ان القضية الاولى مرتبطة بيهود بيروت، الذي تم خطفهم بين عامي 84 و86، من بينهم رئيس الطائفة اسحق ساسون، امينها العام السابق سليم مراد جموس، الطبيب ايلي حلاق، وثمانية آخرين من رجال اعمال وتجار ومدنيين، بتهم التعاون مع "الموساد" من قبل "منظمة المستضعفين في الارض"، التي ارتبط اسمها بحزب الله والذي اعلن اعدام بعضهم، دون معلومات عن اماكن دفنهم، بينما بقي مصير آخرين مجهولا.
اما الثانية فتتعلق بمعرفة مصير الطيار الاسرائيلي رون اراد، الذي اسر عام 86 من قبل مجموعة "امل المؤمنة"، قبل ان يختفي اثره بعدها بسنوات، حيث سخرت "اسرائيل" امكانات بشرية ومادية ضخمة لتحديد مصيره، ونفذت عشرات العمليات السرية للوصول الى رفاته، كان آخرها عملية انزال نفذت في النبي الشيت قبل اشهر دون ان يعثر على شيء، تابعت المصادر.
وكشفت المصادر بان بيروت ابلغت واشنطن بان ربط أي تقدم في ملفات التهدئة أو الأسرى بإجابات حول هذه القضايا، ينذر بإطالة أمد المفاوضات، ويبقيها أسيرة حسابات سياسية وأمنية تتجاوز قضية الأسرى نفسها، لأن الجانب اللبناني لا يمتلك معطيات رسمية حاسمة بشأن ملفات تعود إلى ظروف الحرب اللبنانية وتعقيداتها الأمنية والسياسية، رافضة المحاولات الاسرائيلية لاستثمار اللحظة الإقليمية، لإغلاق ملفات استخباراتية عمرها عشرات السنين، على حساب المدنيين اللبنانيين من مفقودين واسرى.
وختمت المصادر بأن "تل أبيب" تحاول إعادة رسم قواعد التفاوض، وفقا لمعادلة " كلما توسعت لائحة المطالب، ارتفعت كلفة الاتفاق"، مرتكزة في مطالبتها الى المادة 13 من "اتفاق الاطار" التي ربطت بين البحث عن رفات مفقوديها وتحديد مصيرهم ، كمقابل لتحرير اللبنانيين المحتجزين لديها، مبدية اعتقادها بان الامور ستنتهي الى تنازلات متبادلة.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تفخّخ و"حزب الله" يرفض
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: سأقاطع جلسات العفو العام إذا لم تُرفَع فيها المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: كل الحلول سقفها سيادة كاملة للبنان واستقلال كامل للبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ولعت مُجددا بين أمير يزبك وحبيب بو أنطون.. شتائم وكلام عالي السقف! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

اليهودية

تل أبيب

القضايا

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-08
Lebanon24
08:30 | 2026-08-08
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08
Lebanon24
07:30 | 2026-08-08
Lebanon24
07:00 | 2026-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24