إسرائيل تفخخ ملف الأسرى وترفع السقف

Advertisement

كتب ميشال نصر في" الديار": من بين الملفات التي طرحت على طاولة الجولة السابعة، ملف الأسرى اللبنانيين لدى "تل ابيب"، والذي حولته "اسرائيل" من موضوع انساني ، إلى "فرصة" لإعادة فتح ملفات أمنية واستخباراتية تعود إلى الثمانينات، في محاولة واضحة لتفجير الملف من خلال شروط تعجيزية، تجعل أي تفاوض أكثر تعقيداً، عبر إدراج مطلبين يعتبرهما المفاوض اللبناني خارج إطار أي تفاوض مباشر: الحصول على معلومات أو رفات الطيار رون أراد، وكشف مصير أفراد من الجالية الذين اختفوا خلال أحداث بين عامي 1984 و1986.مصادر سياسية اشارت الى ان القضية الاولى مرتبطة بيهود بيروت، الذي تم خطفهم بين عامي 84 و86، من بينهم رئيس الطائفة اسحق ساسون، امينها العام السابق سليم مراد جموس، الطبيب حلاق، وثمانية آخرين من رجال اعمال وتجار ومدنيين، بتهم التعاون مع "الموساد" من قبل "منظمة المستضعفين في الارض"، التي ارتبط اسمها بحزب الله والذي اعلن اعدام بعضهم، دون معلومات عن اماكن دفنهم، بينما بقي مصير آخرين مجهولا.اما الثانية فتتعلق بمعرفة مصير الطيار الاسرائيلي رون اراد، الذي اسر عام 86 من قبل مجموعة "امل المؤمنة"، قبل ان يختفي اثره بعدها بسنوات، حيث سخرت "اسرائيل" امكانات بشرية ومادية ضخمة لتحديد مصيره، ونفذت عشرات العمليات السرية للوصول الى رفاته، كان آخرها عملية انزال نفذت في النبي الشيت قبل اشهر دون ان يعثر على شيء، تابعت المصادر.وكشفت المصادر بان بيروت ابلغت بان ربط أي تقدم في ملفات التهدئة أو الأسرى بإجابات حول هذه ، ينذر بإطالة أمد المفاوضات، ويبقيها أسيرة حسابات سياسية وأمنية تتجاوز قضية الأسرى نفسها، لأن الجانب اللبناني لا يمتلك معطيات رسمية حاسمة بشأن ملفات تعود إلى ظروف الحرب اللبنانية وتعقيداتها الأمنية والسياسية، رافضة المحاولات الاسرائيلية لاستثمار اللحظة الإقليمية، لإغلاق ملفات استخباراتية عمرها عشرات السنين، على حساب المدنيين اللبنانيين من مفقودين واسرى.وختمت المصادر بأن " " تحاول إعادة رسم قواعد التفاوض، وفقا لمعادلة " كلما توسعت لائحة المطالب، ارتفعت كلفة الاتفاق"، مرتكزة في مطالبتها الى المادة 13 من "اتفاق الاطار" التي ربطت بين البحث عن رفات مفقوديها وتحديد مصيرهم ، كمقابل لتحرير اللبنانيين المحتجزين لديها، مبدية اعتقادها بان الامور ستنتهي الى تنازلات متبادلة.