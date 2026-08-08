توغلات وقصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

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في التفاصيل، توغلت قوة من جيش الاحتلال ، باتجاه بلدة زوطر الغربية، حيث رفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط ساحة البلدة، في انتهاك جديد لـ«اتفاق المنطقة التجريبية».وأفاد أهالي زوطر الغربية بأنّ قوة مشاة إسرائيلية، تؤازرها عدة ملالات وجرافة كبيرة، توغلت إلى وسط البلدة، حيث عمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة.ولا تزال القوات متمركزة في موقعها الأساسي، على بُعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث، بالتزامن مع تحليق مكثف للمحلّقات والطائرات المسيّرة الإسرائيلية على علو منخفض جدًا فوق البلدة.ويأتي هذا التطور بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي،عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة العام في بلدة زوطر الشرقية، فيما استهدفت دبابة من نوع «ميركافا» عدداً من المنازل بواسطة قاذف «لانشر»، وفق «الوكالة الوطنية».وفي بلدة المنصوري، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي، بعدما قصفت المدفعية، محيط البلدة بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل.وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوات إسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، وتحديداً في منطقة وادي الجمل، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.كذلك،تواصل قصف مدفعي متقطع استهدف أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا.وطاول القصف أيضاً المنطقة الواقعة بين دوحة كفررمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية.تزامنًا، وصلت الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى زوطر الغربية لتمكين النازحين الذين دُمّرت منازلهم من العودة للبلدة. في وقت، ناشدت بلدية فرون، رئيس الحكومة نواف سلام تأمين بيوت جاهزة للنازحين مع بداية العام الدراسي واقتراب إخلائهم للمدرسة التي تؤويهم.وكتبت" الديار": غداة جولة مفاوضات روما، يتطلع مرة اخرى الى الادارة الاميركية لممارسة الضغط على «اسرائيل»، من اجل احداث خرق جدي في موضوعي تثبيت وقف اطلاق النار وتوسيع الانسحاب التجريبي، الذي تعرض نموذجه الى خرق اسرائيلي سافر وخطِر، تمثل بتوغل «قوة اسرائيلية» معززة بآليات وجرافة في قرية زوطر الغربية، واقامة ساتر ترابي على بعد مئة متر من ساحتها واقل من 40 مترا من موقع ، الذي بقيت عناصره في الموقع.والى جانب هذا الخرق الخطِر، تسجل منذ بدء المرحلة الاولى من الانسحاب التجريبي في القرية، خروقات اسرائيلية يومية تتمثل بتحليق المسيرات والمحلقات يوميا على علو منخفض جدا في القرية، لمراقبة وشل الحركة فيها بشكل دائم.وقد عكس رئيس البلدية عبد عز الدين في تصريح له امس حجم هذه الخروقات، عندما قال انه اضطر الى فتح باب مكتبه للدرون الاسرائيلية، التي حلقت فوقه، لتستكشف ما يوجد في الداخل.