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لبنان

"الحزب" ليس كما كان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2026 | 02:15
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أفاد مصدر عسكري لـ"لبنان24" بأن "حزب الله" لا يمتلك، في الوقت الراهن، القدرة على خوض مواجهة عسكرية بالزخم والقوة نفسيهما اللذين خاض بهما الحربين الماضيتين، في ظل الضربات القاسية التي تلقاها وما خلّفته من تداعيات على قدراته.
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وأوضح المصدر أن ذلك لا يعني أن الحزب بات خارج معادلة المواجهة، إذ إنه في حال فُرضت عليه حرب جديدة، سيكون مضطراً إلى خوضها بما يملكه من إمكانات، ولو ضمن ظروف عسكرية وميدانية أكثر تعقيداً.
 
وأضاف أن الحزب يعوّل، بالتوازي، على الجانب الإيراني وعلى ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية، باعتبار أن نتائجها قد تكون عاملاً أساسياً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، سواء باتجاه احتواء التصعيد أو فتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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