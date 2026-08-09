تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا سيفعل "حزب الله" خلال أشهر؟ تقرير إسرائيلي يكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2026 | 16:00
A-
A+
ماذا سيفعل حزب الله خلال أشهر؟ تقرير إسرائيلي يكشف
ماذا سيفعل حزب الله خلال أشهر؟ تقرير إسرائيلي يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "The Jewish Chronicle" البريطانية تقريراً جديداً تناولت فيه التطورات العسكرية في جنوب لبنان بالتوازي مع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أن مقتل جنديين إسرائيليين في منطقة مجدل زون يعيد طرح تساؤلات بشأن قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ أي اتفاق يتضمن نزع سلاح "حزب الله".
Advertisement

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" إن القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان يومي الأربعاء والخميس، عقب مقتل جنديين احتياطيين في الجيش الإسرائيلي، هما الرائد هاريل بيرنستوك من غوش عتصيون والرقيب أول تمير فاكنين من إيلات.
 
وبحسب التقرير، قُتل الجنديان عندما انفجرت عبوة ناسفة تابعة لـ"حزب الله" داخل منزل مهجور كانا يقومان بتفتيشه في منطقة مجدل زون، فيما أصيب أربعة جنود آخرين بجروح خطيرة.
 
وأشار التقرير إلى أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كانت فيه المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين مستمرة في روما، حيث انعقدت المفاوضات الخميس لليوم الثالث والأخير من الجولة الحالية.
 
ورأت الصحيفة أن تزامن المفاوضات في روما مع الحادثة الدامية في مجدل زون يكشف، وفق توصيفها، عن "تناقض في صميم السياسة الغربية تجاه لبنان"، معتبرة أن القوى اللبنانية المستعدة للتفاوض مع إسرائيل لا تمتلك القدرة على التأثير في الجهات التي تخوض مواجهة معها، في حين أن القوى المدعومة من إيران والمسؤولة، بحسب الصحيفة، عن أعمال العنف، ترفض المفاوضات علناً وتؤكد أنها لن تعتبر نفسها ملزمة بأي اتفاقات يتم التوصل إليها.
 
وبحسب التقرير، لا توجد مؤشرات إلى قرب حل هذا التناقض. ففي جولات سابقة من المفاوضات، اتفقت إسرائيل والحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون على إطار يتضمن نزع سلاح "حزب الله"، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب، وانتشار الجيش اللبناني، بوصفه القوة الأمنية الرسمية للدولة والمدعومة غربياً، في المناطق التي تخليها إسرائيل.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية بدأت من خلال إنشاء ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، حيث يُستبدل وجود الجيش الإسرائيلي بانتشار الجيش اللبناني، على أن يصبح الأخير مسؤولاً بعد ذلك عن نزع سلاح "حزب الله" في المنطقة المحددة.
 
وحتى الآن، وفق التقرير، أُنشئت ثلاث "مناطق تجريبية" في فرون وصريفا وزوطر الغربية، مشيراً إلى أن فرون وصريفا لم تكونا في الأصل تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، فيما أُعيد تموضع الوجود الإسرائيلي في زوطر الغربية.
 
وقالت الصحيفة إن الجانب الإسرائيلي لا يبدي قدراً كبيراً من التفاؤل حيال احتمال اختلاف أداء الجيش اللبناني هذه المرة عن التجارب السابقة.
 
ولفت التقرير إلى أن قراري مجلس الأمن الدولي 1559 الصادر عام 2004 و1701 الذي أنهى حرب عام 2006، يدعوان بالفعل إلى نزع سلاح جميع الجماعات العسكرية غير التابعة للدولة في لبنان، وأن الحكومات اللبنانية السابقة وافقت على هذين القرارين.
 
وأضافت الصحيفة، من وجهة نظرها، أن "حزب الله"، الذي وصفته بأنه وكيل لإيران، واصل رغم ذلك صراعه الطويل ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، من دون أن يواجه عوائق جدية من مؤسسات الدولة.
 
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية تستخدم لهجة أكثر حدة من الحكومات السابقة في انتقاد "حزب الله"، وأن كلاً من الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام دعوا علناً الحزب إلى التخلي عن سلاحه.
 
واستشهدت الصحيفة بكلام للرئيس عون في 31 تموز، دعا فيه جميع الأطراف إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية"، والدفع باتجاه "حصرية السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية".
 
لكن الصحيفة اعتبرت أن المشكلة تكمن في أن الدولة، عندما تواجه قوة مسلحة على أراضيها ترفض نزع سلاحها، يكون الخيار المعتاد المتاح أمامها هو الإكراه، وهو ما يتطلب، بحسب التقرير، امتلاك الدولة الإرادة والقدرة على إجبار الجهة غير التابعة لها على الامتثال.
 
ورأت الصحيفة أن هذين العنصرين غير متوافرين في الحالة اللبنانية، معتبرة أنه لا توجد مؤشرات إلى استعداد الحكومة في بيروت لاستخدام القوة ضد "حزب الله"، الذي لا يزال ممثلاً داخل الحكومة نفسها.
 
وذهب التقرير أبعد من ذلك، قائلاً إنه حتى لو أراد سلام وعون اللجوء إلى هذا الخيار، فإن الجيش اللبناني يضم، وفق تقديرات أوردتها الصحيفة، نحو 50 في المئة من اللبنانيين الشيعة في صفوف عناصره ونحو 30 في المئة ضمن ضباطه.
 
وادعت الصحيفة أن الجيش قد ينقسم على أسس طائفية في حال تكليفه بمواجهة "حزب الله"، معتبرة، في الوقت نفسه، أن القدرات والإمكانات العسكرية للحزب تتفوق على تلك التي يمتلكها الجيش اللبناني.
 
وانطلاقاً من ذلك، خلص التقرير إلى أن المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية يقوم على ما وصفه بـ"سلسلة من الافتراضات الوهمية"، مشيراً إلى أن إسرائيل تدرك ذلك، لكنها مضطرة إلى مسايرة هذا المسار، ولو إلى حد معين، بسبب التوجهات الأميركية.
 
واعتبرت الصحيفة أن واشنطن، إلى جانب الدول الأوروبية، لا تزال تتمسك بما وصفته بـ"وهم السيادة اللبنانية"، مضيفة أن الدولة التي تفقد السيطرة الحصرية على وسائل القوة والإكراه لا تعود، وفق رؤية التقرير، دولة ذات سيادة بالمعنى الفعلي.
 
ورأت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها مسؤولة عن سكان البلدات الحدودية الإسرائيلية، لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية في التعامل وفق هذا التصور، معتبرة أن البديل بات واضحاً نسبياً.
 
وفي هذا السياق، استبعد التقرير حصول انسحاب إسرائيلي واسع النطاق في المستقبل القريب من منطقة السيطرة الممتدة لنحو 10 كيلومترات بمحاذاة الحدود.
 
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، خلال زيارة حديثة إلى قلعة الشقيف الواقعة ضمن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، قوله: "إلى أن نرى مؤشرات حقيقية على أن الجيش اللبناني ينظم نفسه لنزع سلاح حزب الله، سنُبقي السكين على رقبة حزب الله".
 
وفي ختام التقرير، اعتبرت "The Jewish Chronicle" أن حادثة مجدل زون تشير إلى أنه، سواء كان هناك "وقف لإطلاق النار" أم لا، فإن "حزب الله" سيسعى خلال الأشهر المقبلة إلى استئناف صراعه الطويل ضد إسرائيل نيابة عن طهران، وفق تعبيرها.
 
وخلصت الصحيفة إلى أن ما سيحسم المسألة في نهاية المطاف، بعيداً عما وصفته بـ"الأوهام والافتراضات"، هو موازين القدرات والإمكانات والإرادة لدى الأطراف المتحاربة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعلت إسرائيل بـ"مسيرات حزب الله"؟ تقرير جديد يكشف
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري بين إيران و"حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف تقرير إسرائيليّ عن نزع سلاح "حزب الله"؟ قناة تنشره
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

اللبنانية

البريطاني

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:05 | 2026-08-09
Lebanon24
15:59 | 2026-08-09
Lebanon24
15:55 | 2026-08-09
Lebanon24
15:18 | 2026-08-09
Lebanon24
15:14 | 2026-08-09
Lebanon24
15:00 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24