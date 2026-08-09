تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحاج حسن: المفاوضات المباشرة لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة

Lebanon 24
09-08-2026 | 05:22
A-
A+
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتُتح في بلدة شمسطار مشروع تشغيل "بئر العزير" لمياه الشفه بالطاقة الشمسية، الممول من أهالي البلدة، برعاية رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن.
وأشار الحاج حسن إلى أن "الأزمات التي شهدها لبنان، ولا سيما منذ عام 2019، انعكست بشكل مباشر على المؤسسات والخدمات العامة، كما أن تراجع قيمة العملة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون أدّيا إلى تفاقم المشكلات المالية والإدارية التي تواجهها المؤسسات، وبالتالي فرضت أزمة عام 2019 تحديات كبيرة أمام المؤسسات خصوصاً في ما يتعلق بالديون والاشتراكات والرواتب والمستحقات".
Advertisement

وشدّد على "ضرورة معالجة هذه المشكلات بصورة جدية"، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى انهيار مؤسسة مياه البقاع ، وهو ما سينعكس سلباً على المواطنين والموظفين وجميع الأطراف المعنية"، مؤكداً أنه "لا يوجد مستفيد واحد من انهيار المؤسسة".

ورأى أنّ "معالجة هذه الأزمات تتطلب إشراك مختلف الجهات المعنية، من مؤسسات محلية وجمعيات وأحزاب وشخصيات وبلديات ومخاتير ومواطنين، فالمسؤولية لا تقع على طرف واحد، لذا المطلوب التعاون وتحمل المسؤوليات للوصول إلى حلول عملية". 

وانتقد "وصف المفاوضات مع العدو بأنها إنجاز، فالنتائج يجب أن تقاس بما يتحقق فعلياً على الأرض"، معتبرًا أن "ما جرى بعد سبع جولات من المفاوضات لم يقدم شيئاً للبنان، وأن الحديث عن تطور إيجابي هو محاولة لتجميل نتائج معدومة".

وأضاف: "إن المفاوضات المباشرة التي دخل فيها الجانب اللبناني وقد رفضناها مُسبقاً، لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، بل ترافقت مع استمرار الإعتداءات الصهيونية والتصعيد، خصوصاً في ظل إنشغال رئيس الوفد اللبناني بتلبية الإملاءات الأميركية والإسرائيلية"،  لافتًا إلى "تأثير المصالح السياسية والانتخابية الإسرائيلية والأميركية في مسار المفاوضات التي تخدم مصالح العدو على حساب المصالح اللبنانية".

وقال: "السفير الأميركي في لبنان، كان قد أعلن عدم توقع نتائج كبيرة من الجولة السابعة للمفاوضات، ألم يكن يفترض من السلطة التي تبنت هذا الخيار وروجت له، ان تستدعي السفير الأميركي إلى وزارة الخارجية ومناقشة تصريحاته بصورة مباشرة، بدلاً من الصمت خوفاً من الأمريكي والاكتفاء بمتابعة المفاوضات وانتظار نتائج غير واضحة؟!".

وحذّر من أن "الاستمرار في المسار التفاوضي من دون مراجعة جدواه قد يؤدي إلى تقديم تنازلات تحت تأثير الضغوط الأميركية والإسرائيلية"، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى "الاستماع إلى التحذيرات والنصائح التي قُدمت لهم قبل الدخول في المفاوضات المباشرة من قبل الرئيس بري ووليد جنبلاط وجبران باسيل". 

وختم الحاج حسن: "الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على المدنيين اللبنانيين، بل طالت الجيش من خلال إطلاق النار على آلية تابعة له في بلدة المنصوري"، مؤكدًا أن "الأولوية يجب أن تكون لدى المسؤولين اللبنانيين هي لحماية المدنيين ووقف الاعتداءات والمباشرة بإعادة الإعمار والعمل على إطلاق سراح الأسرى".

مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: السلطة لم تحقق من المفاوضات سوى المزيد من التنازلات
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات: إسرائيل لم تظهر أي حسن نية حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: لاعتماد خيارات تحفظ المصلحة الوطنية وتمنع تقديم المزيد من التنازلات للعدو
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 03:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وليد جنبلاط

جبران باسيل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:05 | 2026-08-09
Lebanon24
16:00 | 2026-08-09
Lebanon24
15:59 | 2026-08-09
Lebanon24
15:55 | 2026-08-09
Lebanon24
15:18 | 2026-08-09
Lebanon24
15:14 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24