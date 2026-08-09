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لبنان

في أكثر من منطقة...الجيش يفكك صواريخ وقنابل غير منفجرة

Lebanon 24
09-08-2026 | 11:30
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في أكثر من منطقة...الجيش يفكك صواريخ وقنابل غير منفجرة
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 أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: دبين – مرجعيون، زوطر الغربية وحومين الفوقا وزبدين والدوير - النبطية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها، حفاظًا على سلامة المواطنين. وتشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".

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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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