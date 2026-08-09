في أكثر من منطقة...الجيش يفكك صواريخ وقنابل غير منفجرة

أصدرت البيان الآتي:

"عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في بلدات: دبين – ، الغربية وحومين وزبدين والدوير - ، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها، حفاظًا على سلامة المواطنين. وتشدد على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".