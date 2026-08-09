إخماد الحريق في أحراج تومات نيحا - البقاع الغربي

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:
"تمكّنت فرق الدفاع المدني اللبناني من إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج تومات نيحا – البقاع الغربي، بعد عمليات ميدانية شاقة نُفّذت في ظل وعورة التضاريس وخطورة المنطقة وغياب الطرق المؤدية إلى مواقع الحريق.
وشارك في عمليات الإخماد نحو 120 عنصرًا من الدفاع المدني، اضطروا إلى الوصول سيرًا على الأقدام إلى مواقع الحريق ومباشرة عمليات المكافحة والإخماد ميدانيًا، إلى حين السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل".