تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اسرائيل تتراجع عن خريطتها المستفزة

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
09-08-2026 | 14:46
A-
A+
اسرائيل تتراجع عن خريطتها المستفزة
اسرائيل تتراجع عن خريطتها المستفزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت الخارجية الإسرائيلية عن خريطة أثارت جدلاً واسعاً بعدما أظهرت أجزاء من جنوب لبنان وكأنها ضمن الأراضي الإسرائيلية.
Advertisement
وفي هذا السياق، عُلم أن السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، تواصلت مع  الخارجية الأميركية، التي طلبت بدورها من إسرائيل إزالة الخريطة، وهو ما تم بالفعل. ولم تعد الخريطة متاحة على موقع "إكس".
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد نشرت الخريطة المذكورة تُظهر لبنان منقوصاً من أجزاء من جنوبه، وتضعها بصرياً ضمن المساحة المخصصة لإسرائيل، فلم يعد الأمر مجرد حادثة تقنية عابرة تستحق الاستهجان ثم النسيان. فالخريطة تكتسب دلالة سياسية أكبر من مضمونها الأصلي، وتظهر نوايا إسرائيل، لأنها ظهرت في سياق ميداني وسياسي شديد الحساسية.
 فإسرائيل التي تسيطر عسكرياً على أجزاء من الأراضي اللبنانية، وتُبقي قواتها في مواقع داخل الجنوب، وتواصل بناء مواقع عسكرية وتنفيذ عمليات هدم وتدمير في عدد من القرى، تظهر في هذه الخريطة وكأن أجزاء من هذه الأرض تقع أصلاً ضمن حدودها. وهنا يتحول الخطأ البصري، الى مسألة تتصل بصورة الحدود وبكيفية تقديم الواقع الميداني للرأي العام.
وترى مصادر مطلعة، عبر "لبنان24"، أن السيادة لا تتجزأ. فلا يمكن التعامل مع جزء من جنوب لبنان باعتباره مساحة قابلة للتنازل الضمني لأنها محدودة جغرافياً، أو لأن الوجود العسكري الإسرائيلي فيها يُقدَّم على أنه موقت لدواعٍ أمنية. فالحدود إما أن تكون حدود دولة ذات سيادة، أو تتحول إلى مساحة مفتوحة على التفاوض وإعادة التفسير وفق موازين القوى على الأرض.
وتقول إن قراءة ردود الفعل اللبنانية، الرسمية وغير الرسمية، على الخريطة باعتبارها أكثر من مجرد خطأ تقني، لا تبدو مبالغة في التأويل. فهي تأتي في وقت تتركز فيه مطالبات لبنان على استعادة السيادة وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. حيث يُخشى أن يتحول ما بدأ كوجود عسكري "موقت" إلى أمر واقع يتمثل بتكريس الاحتلال، ما يضع السيادة في مهب الريح.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ممارسات مستفزة داخل الطائرة.. كيف يفسد الركاب متعة السفر؟
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة مستفزة لترامب قد ترفع كأس العالم على أرضه.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات: الدولة لن تتراجع عن قرار انتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانات تتبع السفن: 4 ناقلات نفط وغاز تتراجع عن محاولة عبور مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

في مهب الريح

على استعادة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

رانيا عبيد - Rania Obeid

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:05 | 2026-08-09
Lebanon24
16:00 | 2026-08-09
Lebanon24
15:59 | 2026-08-09
Lebanon24
15:55 | 2026-08-09
Lebanon24
15:18 | 2026-08-09
Lebanon24
15:14 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24