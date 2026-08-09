واشنطن تضغط على إسرائيل لإنهاء القتال في لبنان وغزة وإيران

افادت القناة 13 بان قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر طلب من الانسحاب من مناطق في .

وذكرت مصادر إسرائيلية إن تضغط على إسرائيل لإنهاء القتال وإغلاق الجبهات الثلاث في ولبنان وغزة، وأفادت بأن الفجوات بين إسرائيل وأميركا تتعمق، بعدما عبر مسؤولون أميركيون عن رغبتهم في إنهاء الحرب في الجبهات الثلاث النشطة، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين احتجوا لدى القيادة السياسي على طلب بوقف الاغتيالات المركزة، وتهدئة عمليات الجيش في .

وبحسب مصادر مطلعة، تريد أن تنهي إسرائيل القتال في الجبهات الثلاث النشطة، وهذه هي الرسالة التي نقلها قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، الذي زار إسرائيل في نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بإيران، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتفظ بحق مواصلة الضربات إذا اكتشف أن مستمرة في مساعي التوجه نحو السلاح أو إعادة بناء منظومة الصواريخ الباليستية.

وفي ، يريد المسؤولون الأميركيون أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من نقاط إضافية في المنطقة الأمنية جنوب البلاد، وفي غزة يسعون إلى رؤية تقدم وإدخال القوة المتعددة الجنسيات التي تضم حالياً عدة مئات من الجنود.

واوضح ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لقناة 13 العبرية إن الرسالة الأميركية للجيش هي التقدم نحو إغلاق جميع الجبهات الثلاث.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث العبرية بأن قائد القيادة المركزية الأميركية أجرى زيارة استمرت ساعات إلى إسرائيل، بحث خلالها مع كبار مسؤولي الجيش تطورات إيران وقطاع غزة.

وقالت الهيئة، إن كوبر التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولين عسكريين آخرين، قبل أن يغادر عائدا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الهيئة، وصل كوبر إلى إسرائيل عقب سلسلة اجتماعات أجراها في البحرين والإمارات، في ظل مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران، وتصريحات وصفتها بـ”المتفائلة” للرئيس مسعود بزشكيان، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.