تدابير سير في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات

صدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يلي:

"أوّلًا- في منطقة كورنيش النهر: بتاريخ 10-8-2026 ولغاية يوم الجمعة 14-8-2026 ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت من تحت جسر البيجو حتّى تقاطع الدخولية، وذلك اعتبارًا من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 5.00 التالي.

سيتمّ قطع السير في المكان طيلة فترة الأعمال، وتحويله يسارًا من تحت ما بعد محطّة ملّاح يمينًا باتّجاه البدوي وصولًا إلى منطقة البدوي – دخولية النهر – ، أمّا صعودًا فباتّجاه جادّة مالك أو يسارًا باتّجاه السيدة – ساسين.

ثانيًا- في بحمدون: بتاريخ 10-8-2026 اعتبارًا من الساعة 7.00 ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة برشّ الطريق الدولية الممتدّة من مخفر إلى نفق بحمدون من أجل تجهيزها للتزفيت بالاتّجاهين، علمًا أنّه لن يتمّ قطع السير في خلال هذه الأشغال.

يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور".