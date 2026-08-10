أزمة نفايات في الافق

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لفت مصدر نيابي إلى أن أزمة نفايات تلوح في الأفق في والمتن وكسروان، وصولاً إلى ، خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب أي حلول حتى الساعة، وعدم وجود بحث جدي في مشاريع لمعالجة الأزمة، لا على صعيد الوزارات المعنية، ولا على صعيد الحكومة ككل.وأشار المصدر إلى أن البلديات، وإن كان العديد منها قادرا على القيام بعمليات الكنس والجمع وحتى الفرز، تواجه مشكلة أساسية تتمثل في عدم توافر أماكن للطمر.وأكد المصدر أن النواب سيكونون هذه المرة أكثر تشدداً في الدفع نحو إيجاد حلول مستدامة، تفادياً لتكرار الأزمة ذاتها كل ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية ومستدامة لملف النفايات.