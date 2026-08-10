تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أزمة نفايات في الافق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-08-2026 | 02:15
A-
A+
أزمة نفايات في الافق
أزمة نفايات في الافق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر نيابي إلى أن أزمة نفايات تلوح في الأفق في بيروت والمتن وكسروان، وصولاً إلى جبيل، خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب أي حلول حتى الساعة، وعدم وجود بحث جدي في مشاريع لمعالجة الأزمة، لا على صعيد الوزارات المعنية، ولا على صعيد الحكومة ككل.
Advertisement
وأشار المصدر إلى أن البلديات، وإن كان العديد منها قادرا على القيام بعمليات الكنس والجمع وحتى الفرز، تواجه مشكلة أساسية تتمثل في عدم توافر أماكن للطمر.
وأكد المصدر أن النواب سيكونون هذه المرة أكثر تشدداً في الدفع نحو إيجاد حلول مستدامة، تفادياً لتكرار الأزمة ذاتها كل ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية ومستدامة لملف النفايات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لقاء في طرابلس عن أزمة النفايات: المطمر أمام استحقاق الإقفال
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة في طرابلس عن أزمة النفايات: المكب يقترب من الإقفال وبحث عن بدائل مستدامة
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء اقر "ورقة سياسة الكهرباء" وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة تلوح في الأفق.. شح الديزل يهدد أوروبا مع اقتراب الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بيروت

المعن

جبيل

ساسي

زارا

صولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-08-10
Lebanon24
09:19 | 2026-08-10
Lebanon24
09:05 | 2026-08-10
Lebanon24
08:54 | 2026-08-10
Lebanon24
08:38 | 2026-08-10
Lebanon24
08:29 | 2026-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24