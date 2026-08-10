بحقّه 20 مذكّرة توقيف.. شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات
حول وجود أحد أخطر المطلوبين في بلدة عين الدهب
– عكّار، والذي كان متواريًا عن الأنظار وشديد الحذر في تنقّلاته، ويُدعى: – ك. س. (مواليد عام 2001، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الخزنات والدّخول إلى المنازل بواسطة الكسر والخلع.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على توقيفه.
بتاريخ 7-8-2026، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في البلدة المذكورة.
وبالاستعلام عنه، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /20/ مذكّرة توقيف:
-/12/ مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
– /5/ مذكّرات توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.
– مذكّرتا توقيف بجرم تجارة أسلحة.
– مذكّرة توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء
المختصّ.