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لبنان

بحقّه 20 مذكّرة توقيف.. شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين

Lebanon 24
10-08-2026 | 02:26
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بحقّه 20 مذكّرة توقيف.. شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
بحقّه 20 مذكّرة توقيف.. شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول وجود أحد أخطر المطلوبين في بلدة عين الدهب – عكّار، والذي كان متواريًا عن الأنظار وشديد الحذر في تنقّلاته، ويُدعى: – ك. س. (مواليد عام 2001، لبناني)
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وهو من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الخزنات والدّخول إلى المنازل بواسطة الكسر والخلع.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على توقيفه.

بتاريخ 7-8-2026، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في البلدة المذكورة.

وبالاستعلام عنه، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /20/ مذكّرة توقيف:

-/12/ مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

– /5/ مذكّرات توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.

– مذكّرتا توقيف بجرم تجارة أسلحة.

– مذكّرة توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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