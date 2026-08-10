بحقّه 20 مذكّرة توقيف.. شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى حول وجود أحد أخطر المطلوبين في بلدة – عكّار، والذي كان متواريًا عن الأنظار وشديد الحذر في تنقّلاته، ويُدعى: – ك. س. (مواليد عام 2001، لبناني)وهو من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الخزنات والدّخول إلى المنازل بواسطة الكسر والخلع.على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على توقيفه.بتاريخ 7-8-2026، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في البلدة المذكورة.وبالاستعلام عنه، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /20/ مذكّرة توقيف:-/12/ مذكّرة توقيف بجرم سرقة.– /5/ مذكّرات توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.– مذكّرتا توقيف بجرم تجارة أسلحة.– مذكّرة توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.