شادي السيد: هل يعتبر المسؤولون ان ما يعطى للقطاع العام رواتب؟

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قال رئيس المستخدمين في النقيب خلال لقاء نقابي:"كنا نود في هذا النهار، ان نقول للناس ان الامر يجب ان نوليه اهتماما هو العدوان الاسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني، والانتهاكات للسيادة ومحاولة اسرائيل الهيمنة على لبنان واقتطاع جزء منه بدس خريطة مشبوهة تضم الجنوب الى الاراضي الاسرائيلية".وتابع:"لكننا نستيقظ على اصوات احبتنا واهلنا في كل المناطق التي تئن وجعا تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية والمالية المؤلمة ، وحيث بات اكثر من 70% من يعمل ويثابر ويسهر ويكدح ليسدد فقط ثمن فاتورة المولد الكهربائي الخاص في ظل عجز الدولة عن تأمين هذا ، وان المواطن اللبناني يفعل ذلك في سياق مؤلم يدعو الى التحذير والتنبيه مما آلت اليه الامور".اضاف:"نعم ، اننا امام مجتمع من العاملين في القطاعين العام والخاص يعملون بلا رحمة من اولياء امورهم فاذا بالقطاع العام عسكر بلا سلاح وعسكر بلا لباس وعسكر بلا امكانيات وعسكر بلا رواتب، وهل يعتبر المسؤولون ان ما يعطى للقطاع العام رواتب؟ ان ما آلت اليه الامور مؤسف محبط فحين تسارع الحكومة لاعطاء مجلس النواب 3000 دولار لكل نائب وتنغص على الموظف عيشه اذا ما ارادت ان تعطيه 100 دولار بالشهر فان الحكومة وهي تمارس هذا السلوك بعيدة كل البعض عن النهج العلمي المطلوب والمأمول لمعالجة ازمة الرواتب و الحد الادنى للاجور في القطاع العام والقطاع الخاص ايضا . وهي، اي الدولة، بذلك تعلن افلاسها وتعلن عدم قدرتها على هذا الامر، فلذلك ينبغي لها اما ان تعود عن اخطائها وتذهب الى الحلول العلمية المفيدة للناس والتي ترفع الظلم او تتنحى، وليس عيبا عندما يعجز المرء عن امر ان يتنحى عنه".وقال:" اننا اليوم نرفع الصوت ونسأل، اين الكهرباء اين الماء اين النفايات حيث لا تزال الدولة تعتمد سياسة المطامر التي تخلص منها معظم العالم الا لبنان لا يزال يغرق فيها ، ونقول في هذا السياق ان لبنان بخطر طالما ان موظفيه في خطر، وطالما ان صحة ابنائه نتيجة سوء معالجة النفايات في خطر، وطالما ان مياهه الجوفيه تتلوث بفعل الاهمال والاستهتار ونمط اللا مسؤولية والمعالجات غير المنطقية ".وختم:"كنا نريد ان نقول امرا عن العدو لكن الوجع يبقينا في دائرة مغلقة وضرائب تفرض وتفكير فوقي لا يخدم البلد ولا ينفع الناس. نقول اننا امام وضع مازوم، الحلول العلمية غائبة واليقظة نائمة، والنتيحة موظفو القطاع العام عسكر بلا سلاح وازمات الكهرباء والماء والنفايات حدث ولا حرج .. وبعدين..."