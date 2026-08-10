تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إجتماع في وزارة الماليّة بشأن الرسوم البيئيّة... وهذا ما تمّ التوافق عليه

Lebanon 24
10-08-2026 | 06:02
A-
A+
إجتماع في وزارة الماليّة بشأن الرسوم البيئيّة... وهذا ما تمّ التوافق عليه
إجتماع في وزارة الماليّة بشأن الرسوم البيئيّة... وهذا ما تمّ التوافق عليه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد في وزارة المالية اجتماع خصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى البحث في البدائل الممكنة، في ضوء الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.
Advertisement

وخلص النقاش إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في المرسوم، بعد إلغاء الرسوم التي كانت قد وُضعت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات، بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية.

وبعد الاجتماع، أكد وزير المالية ياسين جابر "أن الاجتماع الذي عُقد مع الهيئات الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الوزير محمد شقير، إلى جانب أعضاء الهيئات الاقتصادية وممثلين عنها، «كان مهماً جداً»، مشيراً إلى أن «حوارات تُجرى منذ فترة حول القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بهدف أن تكون خاضعة للتشاور والتفاهم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية».

وقال: "وصلنا في هذا الاجتماع إلى توافق جيد. وهناك ضرورة اليوم لحل موضوع النفايات، وقد دققت ناقوس الخطر حول هذا الملف، وحان الوقت لإيجاد الحل".

وأوضح أن "القوانين التي تعالج هذا الموضوع قد صدرت، ومنها قانون يعالج موضوع المطامر، وقانون آخر يرتبط تنفيذه بالبلديات ويسمح لها بالجباية لمعالجة موضوع الجمع والكنس".

وأضاف: "نحن مضطرون إلى إصدار مرسوم يُدخل بعض الأموال إلى الهيئة وإلى الخزينة، من أجل معالجة موضوع المطامر، وفقاً للقانون الصادر. وقد اتفقنا على معدلات مقبولة جداً، لا تؤثر كثيراً على المستهلك، بحيث لا تستهدف السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي، ولا سيما المواد الغذائية وغيرها".

وأشار جابر إلى أن "اجتماعاً سيُعقد غداً مع رئيس الحكومة لتتويج هذا التفاهم»، مؤكداً: «نحن معنيون بالمحافظة على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، حتى لا يحصل تضخم في البلد، وفي الوقت نفسه يجب أن نسعى إلى إيجاد حل دائم لموضوع النفايات".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اللجنة الوزارية تعيد النظر بالرسوم البيئية... وتحذير من وزير المالية بشأن أزمة النفايات
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح رسمي بشأن الرسوم البيئية… وهذا ما سيحصل بالأسعار
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزاري في المالية غداً لمراجعة الرسوم الجمركية المرتبطة بالمواد المنتجة للنفايات
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": ننتظر ردا واضحا ورسميا من ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

الهيئات الاقتصادية

الاتحاد العمالي

وزارة المالية

أزمة النفايات

وزير الاقتصاد

وزير المالية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-08-10
Lebanon24
09:19 | 2026-08-10
Lebanon24
09:05 | 2026-08-10
Lebanon24
08:54 | 2026-08-10
Lebanon24
08:38 | 2026-08-10
Lebanon24
08:29 | 2026-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24