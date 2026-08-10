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لبنان

10 أطنان من الأدوية المصرية إلى لبنان

Lebanon 24
10-08-2026 | 06:24
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10 أطنان من الأدوية المصرية إلى لبنان
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وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم، شحنة من المساعدات الطبية والإغاثية مقدّمة من جمهورية مصر العربية، في خطوة تجسّد استمرار الدعم المصري للبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف.
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وتسلّم المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان الشحنة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة المصرية في بيروت، الوزير المفوض محمود حمدي، حيث بلغت كمية المساعدات نحو 10 أطنان من الأدوية المصرية المخصصة لدعم القطاع الصحي في لبنان.

وعقب وصول الشحنة إلى مركز الشحن في المطار، أكد حمدي أن" هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري، وتحمل، إلى جانب مضمونها الطبي، رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اللبناني".

وقال: "وجودي هنا اليوم لتسليم شحنة من المساعدات، تضم 10 أطنان من الأدوية المصرية إلى الشعب اللبناني الشقيق، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهي شحنة تحمل رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اللبناني الشقيق في الظروف التي يمر بها حالياً".

وأشار إلى أن" وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال زيارته الأخيرة  لبنان في آذار الماضي، أكد استمرار مصر في دعم لبنان وتقديم مختلف أوجه المساعدة والمساندة الممكنة"، لافتاً إلى أن" المساعدات المصرية ليست مبادرة عابرة، بل تأتي في إطار مسار مستمر من التعاون بين البلدين".

وأضاف: "نتمنى أن تساهم هذه المساعدات، ولو بنسبة بسيطة، في تخفيف آلام الشعب اللبناني ودعم صحته وسلامته وأمنه في الظروف التي يمر بها، وإن شاء الله دائماً إلى مستقبل أفضل".

من جهته، عبّر المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان عن "تقدير لبنان لهذه المبادرة"، وقال: "باسم الشعب اللبناني، نقدر هذه الهبة الكبيرة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكل المحبة والتقدير للدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعباً".

وأكد أن" مصر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في مختلف الظروف"، قائلاً: إن "الشعب المصري لا يبخل على لبنان، سواء في الظروف الجيدة أو في ظروف الحرب"، مشيراً إلى" الدور المصري في دعم الاستقرار وترسيخ السلم في لبنان".

ولفت أبو حمدان إلى أن "المساعدات ستوزّع على مختلف المناطق اللبنانية،  من الشمال إلى الجنوب، دون أي تفرقة"، مؤكداً أن "الهدف هو إيصالها إلى مستحقيها والاستفادة منها بالشكل الأمثل".

وختم بتوجيه الشكر إلى مصر، "قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى مختلف الدول العربية الشقيقة"، مؤكداً" اعتزاز لبنان بالدعم العربي ووقوف الأشقاء إلى جانبه".
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