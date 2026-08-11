تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا حرب ولا سلم… الجنوب يدفع ثمن الوقت الضائع

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
11-08-2026 | 04:00
A-
A+
لا حرب ولا سلم… الجنوب يدفع ثمن الوقت الضائع
لا حرب ولا سلم… الجنوب يدفع ثمن الوقت الضائع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ أشهر، يعيش الجنوب في مساحة رمادية بين تراجع حدة المواجهة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل بقاء أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال، وعدم تمكن عدد من الأهالي من العودة إلى قراهم واستئناف حياتهم بصورة طبيعية. وبين مسار تفاوضي لم ينجح حتى الآن في إنتاج تسوية، وضغوط دولية لا تزال عاجزة عن فرض انسحاب إسرائيلي كامل، بات الوقت نفسه جزءاً من الأزمة، وربما أحد أخطر عناصرها.
Advertisement

ومع إطالة أمد هذا الواقع، لم تعد المشكلة محصورة في تعثر جولة تفاوضية أو تأخر انعقاد جولة جديدة. فالمسار الذي كان يفترض أن يقود تدريجياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة النقاط العالقة، لم يحقق حتى الآن تحولاً ميدانياً يوازي حجم التنازلات والالتزامات المطلوبة من لبنان، وهو ما يضع المسار برمته أمام معادلة غير متوازنة تستفيد منها إسرائيل، التي لا تبدو مستعجلة للخروج من الوضع القائم، فيما يجد لبنان نفسه أمام واقع يستنزفه من دون أن يمنحه في المقابل أفقاً واضحاً للخروج منه.

وهنا تحديداً تكمن خطورة عامل الوقت، إذ إن استمرار الوضع على حاله لا يعني تجميد الأزمة، بل يسمح بتكريس وقائع جديدة، خصوصاً أن كل تأخير في الانسحاب الإسرائيلي يطيل بقاء الوضع الميداني على ما هو عليه ويؤخر إعادة الإعمار، فيما تتحول الإجراءات الإسرائيلية التي يفترض أن تكون استثنائية ومؤقتة، مع مرور الوقت، إلى واقع قائم يصعب تجاوزه.

وفي ظل هذه المعادلة، لا تبدو إسرائيل الطرف الأكثر تضرراً من استمرار الوضع القائم، إذ تحتفظ بهامش واسع للحركة العسكرية وتواصل الضغط الميداني، بالتوازي مع ربط أي تقدم سياسي بشروط أمنية وسياسية إضافية، ما يمنحها القدرة على إدارة المرحلة وفق حساباتها، فيما يتحمل لبنان الكلفة الأكبر من بقاء الملفات الأساسية معلقة من دون حسم.

وفي هذا السياق، تواجه المفاوضات التي كان يفترض أن تشكّل مدخلاً لإنهاء هذا الواقع مأزقاً أساسياً يتعلق بما يستطيع لبنان تحصيله فعلياً من استمرارها، بعدما بقي التقدم السياسي منفصلاً إلى حد كبير عن أي تبدل ملموس على الأرض. وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستمرار بالمسار بالشروط نفسها، ويفتح الباب أمام إعادة النظر في طريقة التعاطي معه قبل الانتقال إلى جولة تفاوضية جديدة.

ومن هنا، يمكن قراءة موقف الوفد اللبناني المفاوض بعدم الاندفاع نحو جولة جديدة قبل حصول تقدم إسرائيلي على الأرض، باعتباره محاولة لإعادة النظر في طريقة إدارة هذا المسار. فالمشكلة ليست في مبدأ التفاوض، بل في تحوله إلى مسار مفتوح بلا نتائج، فيما يبقى الطرف الآخر قادراً على تغيير الوقائع الميدانية وفرض شروط إضافية. وإذا كان لبنان يريد استخدام موقفه الحالي كورقة ضغط، فإن الاختبار الأهم لا يكمن في تأجيل جولة أو تعليق المشاركة فيها، بل في القدرة على تثبيت معادلة واضحة تقوم على عدم مطالبة الدولة بخطوات متتالية، فيما تبقى الالتزامات المقابلة معلقة.

وعلى أهمية الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، تبقى السلطة اللبنانية مطالبة بالإجابة عن سؤال داخلي لا يقل أهمية يتعلق بخطتها في حال طال أمد الوضع القائم. فربط مصير الجنوب بما قد تنتجه الجولة التفاوضية المقبلة أو المبادرة الدولية التالية لا يمكن أن يشكل سياسة بحد ذاته، خصوصاً في ظل غياب سقف زمني واضح لهذا المسار. ومن هنا، تصبح الحاجة إلى مقاربة لبنانية متكاملة أكثر إلحاحاً، لا تكتفي بانتظار ما ستفرضه المفاوضات، بل تحدد كيفية التعامل سياسياً وميدانياً مع استمرار المراوحة وغياب أي أفق واضح للحسم.

والأخطر من ذلك هو أن يتحول هذا الواقع مع مرور الوقت إلى الصيغة المقبولة دولياً لإدارة جنوب لبنان، بحيث يبقى مستوى التصعيد مضبوطاً من دون الوصول إلى حرب كبرى، فيما تستمر إسرائيل باعتداءاتها ووجودها في نقاط داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع مسار تفاوضي يتقدم حيناً ويتعثر حيناً آخر من دون الوصول إلى تسوية نهائية، بما يكرّس حالة المراوحة ويجعل استمرارها بديلاً عملياً عن الوصول إلى حل.

وفي المنطقة الممتدة بين الحرب والسلام، يمكن للأزمات أن تستمر طويلاً، ويمكن للوقائع المؤقتة أن تتحول تدريجياً إلى حقائق ثابتة، ما يضع "حزب الله" بدوره أمام سؤال لا يمكن أن يبقى مؤجلاًحول كيفية التعامل مع استمرار هذا الواقع. فالمراوحة الحالية تفرض البحث في الخيارات المتاحة إذا بقي الانسحاب الإسرائيلي معلقاً واستمرت الاعتداءات من دون أن ينجح المسار التفاوضي في فرض تغيير فعلي على الأرض، وما إذا كان "الحزب" سيتجه إلى إبقاء موقفه الحالي بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، أم أنه يعوّل على تحولات إقليمية أوسع، وفي مقدمتها مسار التفاوض الأميركي ـ الإيراني، لإعادة رسم المشهد في لبنان والمنطقة. وفي الحالتين، يبقى الجنوب أمام مرحلة مفتوحة، فيما لم تتّضح بعد حدود الانتظار ولا ما يمكن أن يليها إذا بقيت التسوية بعيدة.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
الشحن العالمي يدفع ثمن حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين الأرجنتين والرأس الأخضر والحكم يحتسب ٨ دقائق بدلاً من ضائع
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يدفع لبنان ثمن الفساد في إعادة الإعمار؟
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:14 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:14 | 2026-08-11
Lebanon24
05:04 | 2026-08-11
Lebanon24
05:00 | 2026-08-11
Lebanon24
04:55 | 2026-08-11
Lebanon24
04:47 | 2026-08-11
Lebanon24
04:46 | 2026-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24