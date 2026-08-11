وسط السجالات في الداخل والإحتجاجات في الخارج... مجلس النواب أقرّ قانون إلغاء عقوبة الإعدام

رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، لاستكمال مناقشة ودراسة اقتراح قانون الاعلام.

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وكان مجلس النواب أقرّ في جلسته العامة، قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية مع إدخال بعض التعديلات عليه.

وأفادت معلومات صحافيّة، أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" اعترضت على القانون.

كما ألغى المجلس النيابيّ المادة 104 من قانون الإعلام، التي تقضي بأنه سيكون هناك متابعة جزائية للذين ينشرون أخباراً كاذبة.

نصار

وفي أوّل تعليق على إلغاء حكومة الإعدام، قال وزير العدل عادل نصار إنّها "خطوة تاريخيّة".

تفاصيل الجلسة

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا في مستهل الجلسة العامة، إلى الوقوف دقيقة صمت على رحيل نائب رئيس المجلس السابق ميشال معلولي.

سجال وصراخ

وفور بدء الجلسة، سُجِّلَ سجال وصراخ بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى بشأن ملف العفو العام.

وأفادت المعلومات بأن سلام حاول منع منسّى من دخول الجلسة لإبداء رأيه، فعمد إلى مُغادرة المجلس النيابيّ.

السيّد

وأشار النائب جميل السيّد، إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام قال لوزير الدفاع ميشال منسّى "ممنوع تفوت على الجلسة، وإذا بدك تفوت بده يكون الكلام يلي بده ينحط غير الكلام هيدا".





وأضاف السيّد أنّ منسّى قال لسلام "أنا رح فوت فيه تصويت بالنهاية، عارفين الجيش وكلّ العالم انه قانون العفو رح يمرق".





ولفت السيّد إلى أنّ سلام توجّه إلى منسّى قائلاً: "انت اذا ما مشي القانون عم تحط الجيش بوجه الطائفة السنية الكريمة".





وتابع السيّد: "وزير الدفاع لا شعوريّاً بكي مش عم بالغ".





وكشف السيّد أنّ منسّى قال لسلام: "أنا 40 سنة خدمة بالجيش ما بعرف مسلم ومسيحيّ بتقلي أنا إذا كنت بدي أعطي رأي معيّن وما رح يعطل التصويت".

مصادر السرايا

وتعليقاً على الخلاف بين سلام ومنسّى، قالت مصادر السرايا للـ"LBCI": "محاولو الاصطياد بالماء العكر لن ينالوا غايتهم، وعملاً بالدستور الحكومة تعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري والمتحدث باسمها هو رئيس ".

باسيل

إلى ذلك، دعا رئيس " الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل نواب تكتل " القويّ" إلى الاجتماع خارج الجلسة، لمناقشة قضية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من اعطاء رأي الجيش بقانون العفو العام".

سجال بين الجميّل والحاج حسن

وتواصلت الأجواء المتشنجة في قاعة المجلس، مع تسجيل سجال بين رئيس حزب "الكتائب " النائب سامي الجميّل والنائب حسين الحاج حسن.



وقالت معلومات صحافية انه خلال مداخلات النواب في مستهل الجلسة، برزت اعتراضات على أداء السلطة والحكومة، فسأل النائب خليل عن الخريطة التي نشرتها والخطوات التي اتخذها يوسف رجّي والحكومة، فيما انتقد النائب قاسم هاشم أداء السلطة حيال ما يجري في الجنوب.



وفي سياق النقاش، توجّه النائب سامي الجميّل إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائلاً: "إذا السلطة هلقد ما بتسوى، ليه ما بيطلعوا من السلطة؟"، ليردّ النائب حسين الحاج حسن: "قاعدين على قلبك، نحنا منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك". فتدخّل برّي طالبًا من النواب عدم الردّ على بعضهم، ليقول الحاج حسن: "هو اللي بلّش"، وينتهي السجال عند هذا الحدّ.

عدوان

، قال النائب جورج عدوان: "سنة مرت على انتهاء مهلة المجلس الدستوري نطلب منكم تعيين جلسة لإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري".

حمدان

وقال النائب فراس حمدان: "نناشد اليوم بموضوع مهم للجنوبيين الصامدين من الفئات الأكثر فقرًا هناك خطر على برنامج "أمان" وعلينا تأمين تمويل لهذا البرنامج ونتمنى من الرئيس عرضه في الجلسة لمناقشته خصوصًا أنه تمّت مناقشته في لجنة المال والموازنة فلندرجه على الجلسة".

تحرّك إحتجاجيّ



وبالتزامن مع إنعقاد الجلسة، نفذت روابط موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين تحرّكاً في محيط ساحة النجمة، وسط انتشار للجيش والقوى الأمنية وإقفال الطريق المؤدي إلى الساحة، ما تسبب بزحمة سير خانقة من الصيفي باتجاه مبنى "النهار".



وطالب المحتجون بدفع المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات المستحقة عن ستة أشهر دفعة واحدة، رفضاً لقرار الحكومة تقسيطها حتى نهاية آب 2027.