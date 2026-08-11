هل ستنخفض الحرارة؟ اليكم تفاصيل الطقس

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب كثيف بخاصة على المرتفعات الشمالية ودون تعديل بدرجات الحرارة .



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وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى المرتفعات ، يستمر حتى يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ببخاصة في الداخل وفوق الجبال مع احتمال أمطار خفيفة فجر السبت مع نشاط بسرعة الرياح.معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 م°، بين 25 و33 م°، بين 18 و35 م°.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب كثيف بخاصة على المرتفعات الشمالية ودون تعديل بدرجات الحرارة .الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال.الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر ومن التيارات المائية، كما تصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة فجر السبت بخاصة في المناطق الشمالية .-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 32 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية شرقية ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و 30كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75٪-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.