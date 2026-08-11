تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة أصحاب المستشفيات استنكرت إجراءات الضمان

Lebanon 24
11-08-2026 | 07:30
A-
A+
نقابة أصحاب المستشفيات استنكرت إجراءات الضمان
نقابة أصحاب المستشفيات استنكرت إجراءات الضمان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان انها" فوجئت بما نشرته وسائل الإعلام بتاريخ 7 و 10 آب 2026 حول اجراءات اتخذتها المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحق عدد كبير من المستشفيات تنوّعت بين الإنذار، وفسخ العقود، ووقف السلف، بحجة عدم الإلتزام بتعرفات الصندوق واخذ فروقات من المضمونين، بناء على معطيات مسح اجرته لجنة المراقبة".
Advertisement

وقالت:"ازاء هذه التدابير غير المبرّرة التي تبلغتّها مستشفيات  لم تتأخر يوماً عن تقديم افضل الخدمات الصحية لكل اللبنانيين، في ايام الشدائد كما في ايام السلم، بدون اي تمييز، بشهادة وتقديرمن اعلى المراجع الصحية في لبنان وخارجه ، يهمها توضيح ما يلي" :

اولا ً: ان الإجتماعات السابقة مع إدارة الضمان كانت تتناول ومازالت موضوع التعرفات المطبقة في الصندوق التي لا تعكس ابداً الكلفة الحقيقية للتقديمات الإستشفائية، لابل انها لا تشكّل اكثر من 40% منها. كما ان هناك عدة اعمال طبية لايغطيها الصندوق. 

وقد سبق ان تم الإتفاق منذ سنوات، وبالتنسيق  منذ سنة مع معالي وزير العمل على إجراء مناقصة مع احدى الشركات العالمية من اجل تكليفها بإعداد دراسة علمية واقعية يتم على ضوء نتيجتها وضع تعرفات تعكس حقيقة هذه الكلفة، الا ان هذا لم يحصل واقتصر الأمرعلى إسناد هذه المهمة الى لجنة محلية مشتركة لم تنجز المهمة الموكلة اليها حتى تاريخه.



ثانياً: لا يغيب عن احد اليوم عبء الإرتفاع الحاصل في الأسعار، ولهيب فواتير المحروقات والطاقة وارتداداتها على كل التقديمات والأعمال داخل المستشفى، فضلا عن فواتير اللوازم الطبية والادوية وتكاليف الصيانة، بغياب توافرالأموال الكافية من قروض وتسهيلات مصرفية، لسدّ الحاجات والإستمرار في تقديم الواجبات الطبية والعلاجية لأسباب مرتبطة سواء بحجم السلف القليلة التي اصلاً لا تحلّ المشكلة، او بالتأخير الحاصل في عملية تصفية الفواتيرالمقدمة". 

 

وختم البيان:" في وقت يتم التركيز فيه على نتائج التعاون القائم بين اعضاء اللجنة المشتركة خلال الإجتماعات الدورية والتنسيقية  بهدف إقرار زيادات واقعية وعادلة للتعرفات تتناسب مع الأكلاف الحقيقية وحماية حقوق المضمونين، فضلاً عن اجواء اللقاءات الإيجابية السابقة التي سادها التفاهم بين رئيس واعضاء مجلس النقابة من جهة، ومديرية الصندوق الوطني للضمان من جهة أخرى، تسأل النقابة اليوم عن جدوى هذه الخطوة  للضمان بحق ليس المستشفيات فقط، ولكن بحق ومصير المرضى المضمونين الذين مازالوا يتمسكون بالصندوق كصمام أمان لهم؟".



واذ أوضحت انها " تتفهّم الظروف الصعبة التي يمرّ بها صندوق الضمان الاجتماعي"، اكدت انها لن ولم تتراجع ابدا ًعن استعدادها الكامل للتعاون وتحمّل المسؤوليات". 
مواضيع ذات صلة
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة اللبنانية ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 19:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أصحاب المطاعم في بيروت وجبل لبنان: لا ازدهار في وطن تُنتقص سيادته
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 19:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أصحاب المطاعم بحثت في تداعيات زيادة الرسوم
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 19:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أطباء بيروت عن قانون تقسيط ديون الضمان الاجتماعي: جاء ثمرة جهود حثيثة وندعو الزملاء للاستجابة
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 19:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المديرية العامة

وسائل الإعلام

علاجية

التركي

الترك

الكلف

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-08-11
Lebanon24
12:40 | 2026-08-11
Lebanon24
12:34 | 2026-08-11
Lebanon24
12:31 | 2026-08-11
Lebanon24
12:29 | 2026-08-11
Lebanon24
12:28 | 2026-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24