توضيح من المكتب الإعلاميّ لوزيرة التربيّة: حريصون على إنجاح هذا الملف

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صدر عن لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، البيان الآتي:"ردّا على ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية ومجموعات التواصل الاجتماعي من معلومات تزعم أن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تحتجز ملف تفرّغ الأساتذة وتمتنع عن إيداعه لدى ، يهم المكتب الإعلامي توضيح الآتي:إن قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات معالي وزيرة التربية والتعليم العالي، وهي من صميم قناعاتها الراسخة بضرورة إنصاف أفراد الهيئة التعليمية وتعزيز استقرار الجامعة . ومنذ تسلّمها مهامها، عملت وفريق عملها بكل جدية على استكمال الملف ومعالجة كل الجوانب القانونية والإدارية والمالية اللازمة، إلى أن وصل إلى مراحله النهائية.كما يهم التأكيد أن الملف لم يعد بعهدة ، بل أُودع لدى دولة ، الذي يعود له، وفاقا للأصول الدستورية والإدارية، تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، في ضوء الاعتبارات الوطنية والسياسية والمالية التي تحكم عمل الحكومة.وعليه، فإن كل ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء هو ادعاء عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، ويجافي حقيقة المسار الذي سلكه الملف والإجراءات التي اتُّبعت بشأنه.وتجدد العالي تأكيد حرصها الكامل على إنجاز هذا الملف، وتدعو إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الأساتذة والرأي العام".