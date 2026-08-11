مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: لبنان سيقدم خرائط تفصيلية.. والمفاوضات مع إسرائيل تستأنف مطلع أيلول

أعلن مسؤول في أن المفاوضات التي عُقدت في بحثت جهود دعم "الإطار الثلاثي"، إلى جانب آليات التحقق من عمليات نزع السلاح في من خلال طرف ثالث.

وقال المسؤول إن الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأميركية اتفقت على خارطة طريق لفتح "مناطق تجريبية مستقبلية"، مشيراً إلى أن سيقدم في الجولة المقبلة خرائط طريق مفصّلة لتأمين هذه المناطق.

وأضاف أن تسعى إلى إنجاح "المناطق التجريبية" قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع لاحقاً، لافتاً إلى أن المفاوضات تناولت أيضاً "في الوقت المناسب".

وأشار المسؤول إلى أن البحث لا يزال جارياً لتحديد الجهة التي ستتولى التحقق من عمليات "نزع السلاح" في جنوب لبنان، مؤكداً أن مناقشات مدنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري حالياً حول عدد من الملفات.

ولفت إلى أن تدرك الصعوبات التي تواجه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، متهماً بالسعي إلى عرقلة العملية، ومشيراً إلى أن البلدين يواجهان ضغوطاً سياسية داخلية.

وأكد المسؤول تجديد واشنطن موقفها الداعم لتجديد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان، كاشفاً أن المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل سيُستأنف مطلع أيلول المقبل.