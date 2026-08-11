مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: لبنان سيقدم خرائط تفصيلية.. والمفاوضات مع إسرائيل تستأنف مطلع أيلول

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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عُقدت في روما بحثت جهود دعم "الإطار الثلاثي"، إلى جانب آليات التحقق من عمليات نزع السلاح في جنوب لبنان من خلال طرف ثالث.
وقال المسؤول إن الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأميركية اتفقت على خارطة طريق لفتح "مناطق تجريبية مستقبلية"، مشيراً إلى أن لبنان سيقدم في الجولة المقبلة خرائط طريق مفصّلة لتأمين هذه المناطق.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى إنجاح "المناطق التجريبية" قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع لاحقاً، لافتاً إلى أن المفاوضات تناولت أيضاً إعادة الإعمار "في الوقت المناسب".
وأشار المسؤول إلى أن البحث لا يزال جارياً لتحديد الجهة التي ستتولى التحقق من عمليات "نزع السلاح" في جنوب لبنان، مؤكداً أن مناقشات مدنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري حالياً حول عدد من الملفات.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدرك الصعوبات التي تواجه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، متهماً حزب الله بالسعي إلى عرقلة العملية، ومشيراً إلى أن البلدين يواجهان ضغوطاً سياسية داخلية.
وأكد المسؤول تجديد واشنطن موقفها الداعم لتجديد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان، كاشفاً أن المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل سيُستأنف مطلع أيلول المقبل.