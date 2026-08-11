تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجنرال الاميركي كليرفيلد في بيروت حاملا "تشددًا إسرائيليًا"

Lebanon 24
11-08-2026 | 22:29
A-
A+
الجنرال الاميركي كليرفيلد في بيروت حاملا تشددًا إسرائيليًا
الجنرال الاميركي كليرفيلد في بيروت حاملا تشددًا إسرائيليًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يصل الى بيروت اليوم، الجنرال جوزيف كليرفيلد، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
Advertisement
وتأتي الزيارة بعد مباحثات قائد القيادة المركزية، الادميرال براد كوبر، في اسرائيل، حاملاً معه ملفات الجنوب والعقد التي لا تزال تعرقل مسار التفاوض، وفي مقدمها ملف «علي الطاهر»، حيث سيقدم اكثر من صيغة لحله، الذي تحوّل إلى إحدى أبرز العقد راهنا، والذي تسعى اسرائيل عبره لاستدراج لبنان الى صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله، بحسب مسؤول عسكري لبناني.
وذكرت "نداء الوطن" أن الأجواء تدل على أن الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، الذي يلتقي رئيس الجمهورية اليوم وعددًا من المسؤولين، لا يحمل معه جوابًا إيجابيًا يتعلق بموافقة إسرائيل على المناطق النموذجية التي اقترحها الوفد اللبناني المفاوض في روما، ما يؤشّر إلى تشدد إسرائيلي في موضوع الانسحاب من الخط الأصفر قبل معالجة ملف سلاح "حزب الله"، في حين سيناقش عون مع كليرفيلد بقية المسائل المتعلقة بالمناطق النموذجية الأولى، ومسألة التدقيق، والوضع الأمني في الجنوب، والمفاوضات، والترتيبات اللازمة.

مصادر مطلعة على اجواء الزيارة اشارت ل"الديار": الى أن المحادثات ستتركز على التطورات الميدانية في الجنوب، إضافة إلى الإجراءات العسكرية المرتبطة بانتشار الجيش اللبناني في «المناطق النموذجية»، فضلا عن اسباب التعثر المستمر في تنفيذ «صيغة الإطار»، من وجهة النظر اللبنانية، على ان يحضر ملف الطرف الثالث الذي سيتولى عملية «تقييم التنفيذ» وهويته، حاملا معه لائحة بالاسماء التي تتقاطع عليها بيروت وتل ابيب، وابرزها سويسرا وايطاليا، وسط اصرار اميركي على حسم هذه المسالة، كاشفة ان الجنرال الاميركي لم يطلب التحضير لزيارة له الى الجنوب، علما ان فريقا من ضباطه سبق وقام بزيارة الى زوطر الغربية برفقة قائد الجيش في الاول من آب ورفع تقريرا بمشاهداته الى القيادة الوسطى.
وكتبت" النهار": ينتظر لبنان ما سيحمله رئيس اللجنة الثلاثية العسكرية (MCGL4) الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد بعد زيارته تل أبيب عقب تعثر جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع الشهر الحالي. لم يعد خافياً أنه طرح سابقاً ولا يزال قيد التداول طلب أميركا تسليم تلة علي الطاهر في منطقة النبطية إلى إسرائيل، فيما اقترح لبنان تسليمها إلى الجيش، لكن القرار الأخير لـ"حزب الله".
 
والتقدير في لبنان أن الجانب الإسرئيلي لن يكتفي بالسيطرة على علي الطاهر، وإنما يهدف إلى السيطرة على مرتفعات الريحان وجزين، علماً أنه حاول الالتفاف من بلدتي دبين وبلاط في مرجعيون للوصول إلى تلك المرتفعات، إلا أنه جُبه بمقاومة اضطرته إلى الانسحاب نحو الخيام، ومن ثم دخل الجيش اللبناني.
 
وفي هذا السياق، تفيد المعطيات أن موقف "حزب الله" معروف، ولا سيما بعد التجربة في زوطر الغربية والمنصوري، ومنطقة شمال الليطاني لا تخضع للقرار 1701، والتعاون فيها يجب أن يكون من ضمن الإستراتيجية الدفاعية.
 
أما النقطة الثانية فتكمن في ما حدث في المنصوري عندما تعذرت عودة الجيش والأهالي إليها، وبالتالي ما الذي يمنع تكرار هذا الأمر في علي الطاهر أو منطقة أخرى، وهو ما يمثل إحراجاً للجيش؟.
 
والحال أن هناك تضخيما لما تمثله مرتفعات علي الطاهر، بما يجعل احتلالها بمثابة إنجاز عسكري كبير، علماً أن "حزب الله" سبق أن سلّم الجيش اللبناني منشآت أكثر أهمية منها، وهو مقتنع بأن تل أبيب تسعى إلى تحقيق ما تسميه إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول المقبل، وكذلك ممارسة الضغوط على لبنان بهدف دخول علي الطاهر من دون كلفة، ولا سيما أنها تعجز عن ذلك منذ مطلع حزيران على الرغم من الاستخدام المكثف للنيران في اتجاه المرتفعات وحصارها من أكثر من جهة.
 
في جعبة كليرفيلد إذا سلة مطالب إسرائيلية تدخل ضمن ما تسميه واشنطن "إحراز مزيد من التقدم في المنطقة التجريبية الأولى، بما يضمن عدم عودة حزب الله إليها، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل تمهيداً لإنهاء حال العداء معها في شكل دائم".
 
مواضيع ذات صلة
الجنرال الأميركي كليرفيلد قريبًا إلى بيروت.. ومشروع جديد امام الكونغرس لدعم القوات المسلحة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": وزير الدفاع الأميركي يقيل الجنرال كريس دوناهو قائد القيادة الأوروبية للجيش الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"إطار" مهدّد بتفلّت إسرائيل وتشدّد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تشدد لبناني بالمطالب والاحتلال يتلطّى بالتغطية الأميركية لشروطه
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-08-12
Lebanon24
04:41 | 2026-08-12
Lebanon24
04:30 | 2026-08-12
Lebanon24
04:07 | 2026-08-12
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24