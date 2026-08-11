تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجنوب تحت القصف والتفجيرات والنبطية في دائرة الضغط الناري

Lebanon 24
11-08-2026 | 22:31
A-
A+
الجنوب تحت القصف والتفجيرات والنبطية في دائرة الضغط الناري
الجنوب تحت القصف والتفجيرات والنبطية في دائرة الضغط الناري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وسّع العدو الاسرائيلي خريطة عملياته في جنوب لبنان، ناقلا جانباً من الضغط الميداني من القرى الحدودية إلى محيط مدينة النبطية.وامتدت العمليات الاسرائيلية من مجدل زون والمنصوري في القطاع الغربي إلى سردة والوزاني ووطى الخيام في القطاع الشرقي، مروراً بزوطر الشرقية والقنطرة وكفرا - حاريص، مستخدما القصف المدفعي والمسيّرات والتفجيرات والتمشيط بالرشاشات والقنابل الصوتية والمواد الحارقة، في خريطة ميدانية تجمع استمرار الضغط على الحدود ووصول الضربات إلى محيط النبطية.
Advertisement
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباحاً، محيط موقع الدبشة في النبطية، وسط تصاعد وتيرة القصف وسماع دوي انفجارات؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في أطراف النبطية الفوقا، أسفل تلة الدبشة. وتوجهت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، ونجحت في إخماد النيران.
وفي مدينة النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في حي الجامعات، قبل أن يتكرر الاستهداف في أثناء وصول فرق الإسعاف لنقل المصابين.
وطال الاستهداف فرقاً تابعة لـ«الهيئة الصحية الإسلامية» و«بيت الطلبة» و«كشافة الرسالة الإسلامية» في أثناء قيامها بنقل إصابة جراء الغارة؛ ما أدى إلى تضرر سيارات الإسعاف.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الاستهداف أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، موضحاً أنه «تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ الجريحين؛ ما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف».
وجددت الوزارة شجبها لاستهداف الفرق الإسعافية، معتبرة أن ذلك «يشكل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية».
وفي محيط المنطقة نفسها، ألقت مسيّرة إسرائيلية صباحاً مواد متفجرة وحارقة في محيط حي الجامعات عند أطراف بلدة كفررمان.
وكشفت معلومات أمنية لـ"نداء الوطن" أن التقدم الإسرائيلي مستمر في تلة علي الطاهر، وأن العملية الإسرائيلية مستمرة، في حين يتم رصد تعزيزات أمنية إسرائيلية، ما يشير إلى احتمال توسع العمليات العسكرية.

وكتبت" الشرق الاوسط": ويكتسب وصول القصف إلى محيط النبطية دلالة ميدانية إضافية بعد أيام من تصعيد إسرائيلي مكثف في مرتفعات علي الطاهر، بالتوازي مع إبقاء القرى الأمامية تحت الضغط، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش ينفذ «عملية بالغة الأهمية» في لبنان، وأشار إلى عمليات في المرتفعات.
ويضيف استهداف محيط الدبشة نقطة جديدة إلى خريطة العمليات قرب النبطية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها من المنصوري ومجدل زون إلى زوطر والقنطرة وصولاً إلى القطاع الشرقي.
وتكتسب زوطر بدورها أهمية في ضوء دخول زوطر الغربية، إلى جانب فرون وصريفا، ضمن المرحلة الأولى من «المناطق التجريبية» التي انتشر فيها الجيش اللبناني، بينما يبقى توسيع هذه المناطق من الملفات العالقة في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
ووجهت بلدية زوطر الشرقية، باسم المجلسين البلدي والاختياري والأهالي، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بـ«تدخل فوري لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلدة».
وأكدت البلدية أن جميع المنشآت والمنازل المستهدفة «هي أعيان مدنية وأملاك خاصة تعود للمواطنين، وخالية من أي استخدام أو تجهيزات غير مدنية»، داعيةً الدولة اللبنانية إلى «التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير».
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تفجير إسرائيلي في منطقة زوطر الشرقية وقصف مدفعي بين كفررمان والنبطية الفوقا
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
على وقع التصعيد اليومي.. الجنوب تحت القصف والتفجيرات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: تعرض مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية للقصف في الأهواز
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب تحت النار.. سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-08-12
Lebanon24
04:41 | 2026-08-12
Lebanon24
04:30 | 2026-08-12
Lebanon24
04:07 | 2026-08-12
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24