الجنوب تحت القصف والتفجيرات والنبطية في دائرة الضغط الناري

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وأكدت البلدية أن جميع المنشآت والمنازل المستهدفة «هي أعيان مدنية وأملاك خاصة تعود للمواطنين، وخالية من أي استخدام أو تجهيزات غير مدنية»، داعيةً الدولة اللبنانية إلى «التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير».

ووجهت بلدية زوطر الشرقية، باسم المجلسين البلدي والاختياري والأهالي، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس ، طالبت فيه بـ«تدخل فوري لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلدة».وأكدت البلدية أن جميع المنشآت والمنازل المستهدفة «هي أعيان مدنية وأملاك خاصة تعود للمواطنين، وخالية من أي استخدام أو تجهيزات غير مدنية»، داعيةً الدولة اللبنانية إلى «التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير».

وسّع العدو الاسرائيلي خريطة عملياته في جنوب ، ناقلا جانباً من الضغط الميداني من القرى الحدودية إلى محيط مدينة النبطية.وامتدت العمليات الاسرائيلية من مجدل زون والمنصوري في القطاع إلى سردة والوزاني ووطى الخيام في القطاع الشرقي، مروراً بزوطر الشرقية والقنطرة وكفرا - حاريص، مستخدما القصف المدفعي والمسيّرات والتفجيرات والتمشيط بالرشاشات والقنابل الصوتية والمواد الحارقة، في خريطة ميدانية تجمع استمرار الضغط على الحدود ووصول الضربات إلى محيط النبطية.واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباحاً، محيط موقع الدبشة في النبطية، وسط تصاعد وتيرة القصف وسماع دوي انفجارات؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في أطراف النبطية الفوقا، أسفل تلة الدبشة. وتوجهت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، ونجحت في إخماد النيران.وفي مدينة النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في حي الجامعات، قبل أن يتكرر الاستهداف في أثناء وصول فرق الإسعاف لنقل المصابين.وطال الاستهداف فرقاً تابعة لـ«الهيئة الصحية الإسلامية» و«بيت الطلبة» و«كشافة الرسالة الإسلامية» في أثناء قيامها بنقل إصابة جراء الغارة؛ ما أدى إلى تضرر سيارات الإسعاف.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الاستهداف أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، موضحاً أنه «تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ الجريحين؛ ما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف».وجددت الوزارة شجبها لاستهداف الفرق الإسعافية، معتبرة أن ذلك «يشكل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية».وفي محيط المنطقة نفسها، ألقت مسيّرة إسرائيلية صباحاً مواد متفجرة وحارقة في محيط حي الجامعات عند أطراف بلدة كفررمان.وكشفت معلومات أمنية لـ"نداء الوطن" أن التقدم مستمر في تلة علي الطاهر، وأن العملية مستمرة، في حين يتم رصد تعزيزات أمنية إسرائيلية، ما يشير إلى احتمال توسع العمليات العسكرية.وكتبت" الشرق الاوسط": ويكتسب وصول القصف إلى محيط النبطية دلالة ميدانية إضافية بعد أيام من تصعيد إسرائيلي مكثف في مرتفعات علي الطاهر، بالتوازي مع إبقاء القرى الأمامية تحت الضغط، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش ينفذ «عملية بالغة الأهمية» في لبنان، وأشار إلى عمليات في المرتفعات.ويضيف استهداف محيط الدبشة نقطة جديدة إلى خريطة العمليات قرب النبطية، في وقت تواصل فيه عملياتها من المنصوري ومجدل زون إلى زوطر والقنطرة وصولاً إلى القطاع الشرقي.وتكتسب زوطر بدورها أهمية في ضوء دخول زوطر الغربية، إلى جانب فرون وصريفا، ضمن المرحلة الأولى من «المناطق التجريبية» التي انتشر فيها ، بينما يبقى توسيع هذه المناطق من الملفات العالقة في المفاوضات - الإسرائيلية، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.