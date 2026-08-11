مرحلة إستنزاف طويل

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كتب نبيل بو منصف في" النهار": ان وحده الآن، على المستوى العربي تحديدا، وبعد تجربة الوساطات الأميركية والإقليمية الأخرى في وقف حرب غزة عقب السابع من تشرين، يبدو عرضة لامتحان التجربة التفاوضية الأهم والأكثر تأثيرا وامتدادا على النطاق العربي، إذ إنه حتى " الجديدة" نفسها لم تمضِ قدما بعد في تجربة تفاوضية معمقة كتلك التي يخوضها لبنان، رغم خضوع جنوبها لاحتلال متجدد مترامي المساحة.حين خاض لبنان مفاوضات اتفاق 17 أيار 1983، وهي الأقرب إلى الإسقاط على التجربة الحالية، كانت الأوضاع والظروف الإقليمية والدولية وصورة ذاك العالم أشدّ تضييقا على عهد الرئيس أمين الجميل ومفاوضيه. كان لبنان منسحقا تحت احتلال إسرائيلي حتى ، وكانت مطرقة الحرب الباردة تسحق بقايا إرادة لبنانية حاولت بالاتكاء أيضا على ، إنهاء الاحتلال، ولكن كان هناك اتحاد سوفياتي ونظام حافظ وبدايات تسلل نظام الملالي مع منظومة الفصائل واليسارية المترامية.الفارق الكبير الانقلابي في الصورة الإقليمية والدولية الآن، شكّل أول درس قاس للبنان، إذ إن الضربات القاصمة التي تلقاها "محور الممانعة" الذي يعدّ المتسبب الأول والأخير للبنان بعودة الاحتلال إلى الجنوب بأشرس إجراءاته هذه المرة، لم تقترن بعد بما كان يترقب ويؤمل أن ينجم عن المفاوضات كخيار ديبلوماسي سلمي يفتح الطريق أمام خلاص لبنان النهائي من كونه ساحة مستباحة على اسم فلسطين وإيران وسائر منظومات الممانعة البائدة. ومع ذلك، فإن هذا الخيار لم يعد يحتمل طبيعة ارتدادية لأن لبنان سيواجه في أيّ حال المعادلة - المأزق إياها، أي تسييل التزاماته بحصر السلاح، وتاليا نزع سلاح " ". ولا مفرّ من تحمل الاستنزاف الطويل!