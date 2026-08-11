لقاء الشرع وحزب الله والوساطة التركية

Advertisement

كتبت صونيا رزق في" الديار": في حزيران الماضي ابدى الرئيس السوري احمد استعداده للحوار مع ، «إذا كان ذلك يخدم مصالح ولبنان»، هذه الايجابيات سبقتها قبل أشهر زيارة مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر القدس في إسطنبول، فأنتجت الزيارة وساطة تركية لفتح الخطوط المقفلة بين الحزب والقيادة برئاسة أحمد الشرع، مع المزيد من تواصل حزب الله مع الجانب .النتيجة بدأت تتبلور فعلياً قبل فترة وجيزة، من خلال وساطة يقودها التركي هاكان فيدان، لفتح قنوات التواصل المغلقة منذ سنوات بين دمشق وحارة حريك، بهدف منع أي صدام عسكري على الحدود الشرقية، والوصول الى تفاهم مع سعي للعب دور ديبلوماسي فاعل يؤكد مكانتها في المنطقة. مع الاشارة الى انّ وزير الخارجية التركي سبق ان تدخّل لوقف التصعيد على الحدود في آذار الماضي، من خلال وساطات أجراها بسبب إمتلاكه شبكة اتصالات واسعة مع مختلف القوى الاقليمية. الى ذلك، ووفق مصادر سياسية مطلعة على التحرّك التركي، فان هدف أنقرة منع انتقال الحرب الى سوريا مجدّدا، بعدما خرجت من حرب طويلة، وعدم تحويلها الى ساحة جديدة للحرب الإقليمية، إضافة الى منع حصول حرب سنيّة - شيعية ستستفيد منها «إسرائيل»، وستجد نفسها أمام فرصة كبيرة لتوسيع نفوذها في الجنوب السوري واللبناني، كما ستكون لهذه الحرب إنعكاسات سلبية جداً على وسوريا والعراق والمنطقة بشكل عام. إزاء هذا التحرّك الهادف، ثمة سؤال يُطرح حول إمكانية ان نشهد لقاءً بين الشرع وقاسم؟ تردّ المصادر عينها:» ليس بالضرورة أن يجمع اللقاء الاول هذين المسؤولين، بل سيُعقد بهدف إستكشافالمواقف وبداية مصالحة، للوصول الى التقارب والتفاهم بين لبنان وسوريا، والى إيجاد مَخرج سياسي لحزب الله، بحيث يصبح أي دور سوري في لبنان تفاوضياً وليس عسكرياً، خصوصاً انّ دمشق تحظى اليوم بإنفتاح اميركي وعربي في إتجاهها، مما يعني إعادة ضبط التوازنات الإقليمية.