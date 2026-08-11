تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء الشرع وحزب الله والوساطة التركية

Lebanon 24
11-08-2026 | 22:59
A-
A+
لقاء الشرع وحزب الله والوساطة التركية
لقاء الشرع وحزب الله والوساطة التركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت صونيا رزق في" الديار": في حزيران الماضي ابدى الرئيس السوري احمد الشرع استعداده للحوار مع حزب الله، «إذا كان ذلك يخدم مصالح سوريا ولبنان»، هذه الايجابيات سبقتها قبل أشهر زيارة مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر القدس في إسطنبول، فأنتجت الزيارة وساطة تركية لفتح الخطوط المقفلة بين الحزب والقيادة السورية برئاسة أحمد الشرع، مع المزيد من تواصل حزب الله مع الجانب التركي.
Advertisement
النتيجة بدأت تتبلور فعلياً قبل فترة وجيزة، من خلال وساطة يقودها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لفتح قنوات التواصل المغلقة منذ سنوات بين دمشق وحارة حريك، بهدف منع أي صدام عسكري على الحدود الشرقية، والوصول الى تفاهم مع سعي تركيا للعب دور ديبلوماسي فاعل يؤكد مكانتها في المنطقة. مع الاشارة الى انّ وزير الخارجية التركي سبق ان تدخّل لوقف التصعيد على الحدود في آذار الماضي، من خلال وساطات أجراها بسبب إمتلاكه شبكة اتصالات واسعة مع مختلف القوى الاقليمية. الى ذلك، ووفق مصادر سياسية مطلعة على التحرّك التركي، فان هدف أنقرة منع انتقال الحرب الى سوريا مجدّدا، بعدما خرجت من حرب طويلة، وعدم تحويلها الى ساحة جديدة للحرب الإقليمية، إضافة الى منع حصول حرب سنيّة - شيعية ستستفيد منها «إسرائيل»، وستجد نفسها أمام فرصة كبيرة لتوسيع نفوذها في الجنوب السوري واللبناني، كما ستكون لهذه الحرب إنعكاسات سلبية جداً على لبنان وسوريا والعراق والمنطقة بشكل عام. إزاء هذا التحرّك الهادف، ثمة سؤال يُطرح حول إمكانية ان نشهد لقاءً بين الشرع وقاسم؟ تردّ المصادر عينها:» ليس بالضرورة أن يجمع اللقاء الاول هذين المسؤولين، بل سيُعقد بهدف إستكشافالمواقف وبداية مصالحة، للوصول الى التقارب والتفاهم بين لبنان وسوريا، والى إيجاد مَخرج سياسي لحزب الله، بحيث يصبح أي دور سوري في لبنان تفاوضياً وليس عسكرياً، خصوصاً انّ دمشق تحظى اليوم بإنفتاح اميركي وعربي في إتجاهها، مما يعني إعادة ضبط التوازنات الإقليمية.  
مواضيع ذات صلة
وعود تركية لعون بالدعم والمساندة وتشجيع على لقاء الشرع
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين السفيرة بعاصيري وأمينة إردوغان وتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية - التركية
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء ودي يجمع نجمتَي الدراما التركية إيدا إيجه وأصلي أنور
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بأعمال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

حزب الله

إسرائيل

السورية

العراق

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-08-12
Lebanon24
04:41 | 2026-08-12
Lebanon24
04:30 | 2026-08-12
Lebanon24
04:07 | 2026-08-12
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12
Lebanon24
04:04 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24