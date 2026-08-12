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لبنان

حاول الفرار من قوى الأمن ورمى كيسا من نافذة سيارته... ما الذي عثر عليه في داخله؟

Lebanon 24
12-08-2026 | 07:09
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حاول الفرار من قوى الأمن ورمى كيسا من نافذة سيارته... ما الذي عثر عليه في داخله؟
حاول الفرار من قوى الأمن ورمى كيسا من نافذة سيارته... ما الذي عثر عليه في داخله؟ photos 0
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صدر عـن المديـرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما جرائم الاتجار بالمواد المخدّرة وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول الاشتباه بقيام المدعو:
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– م. ق. (مواليد عام 1961، لبناني)

بشراء كمية من المواد المخدّرة من بلدة حورتعلا، بهدف نقلها وترويجها خارج منطقة البقاع.

وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من المفرزة من توقيف المشتبه به في محلة سرعين، إثر مطاردته أثناء قيادته سيارة من نوع نيسان “ساني”.

وخلال محاولته الفرار من الدورية، أقدم على رمي كيس من النايلون من نافذة السيارة. وبعد تفتيش المكان، عثر العناصر على الكيس، وفي داخله علبة بلاستيكية شفافة تحتوي على نحو /15/ غرامًا من مادة الكوكايين، إضافة إلى أربعة أكياس من النايلون تحتوي على المادة ذاتها، موضّبة داخل غلاف ورقي، بزنة إجمالية تبلغ نحو /20/ غرامًا.

وبعد مواجهته بالمضبوطات، أقرّ بأنها عائدة له، كما اعترف بأنه ينشط في مجال نقل المواد المخدِّرة منذ نحو شهرين، لقاء بدل مادي، بمعدّل مرّتَين أسبوعيًا.

سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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المديرية العامة

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