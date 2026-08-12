الهيئات الإقتصادية وغرفة صيدا أطلقتا تحركا لدعم المؤسسات المتضررة والنهوض باقتصاد الجنوب

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زارت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير غرفة صيدا والجنوب بدعوة من رئيسها محمد صالح، وذلك تضامناً ودعماً للقطاع الخاص في صيّدا والجنوب ولبحث متطلبات دعم المؤسسات الخاصة والآليات العملية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الصيداوي والجنوبي.وجرى خلال الاجتماع التداول في عدد من الخطوات والإجراءات العملية لمساعدة المؤسسات المتضررة وإعادة تفعيل النشاط الاقتصادية في صيدا والجنوب.وحضر الاجتماع، بالاضافة الى شقير وصالح من جانب الهيئات الاقتصادية، رئيس غرفة والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني، رئيس جمعية تجار نقولا شماس، رئيس غرفة التجارة الدولية - وجيه البزري، غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية إيلي رزق، مدير عام غرفة بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب ورئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل.ومن جانب غرفة صيدا والجنوب، نائبا رئيس الغرفة عمر الدندشلي وجمال جوني، أمين مال الغرفة سمير القطب، وأعضاء مجلس الغرفة هيثم الجويدي، كامل شريتح، أنطوان رزق، علي طباجة، إبراهيم طيراني، ورئيس جمعية تجار صيدا ، رئيس جمعية تجار النبطية موسى شميساني، وأمين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين اللبنانيين منير البساط.صالحبداية تحدث صالح، فقال: "أهلاً وسهلاً بكم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، ونشكركم على هذه الزيارة التي نعتبرها رسالة دعم وتضامن حقيقية مع القطاع الاقتصادي في الجنوب، ومع مؤسساته وأصحاب الأعمال والمهن والمبادرات الاقتصادية".واعتبر صالح أن "وجودكم اليوم بيننا يحمل أكثر من معنى، فهو يؤكد أن الهيئات الاقتصادية في لبنان تقف صفاً واحداً إلى جانب الجنوب ، وتؤمن بأن دعم الاقتصاد والمؤسسات الإنتاجية هو جزء أساسي من الصمود والنهوض".وتابع: "إننا نقدر مبادرتكم اليوم، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لمسار مستمر من التعاون والتنسيق، وأن نتمكن معاً من تحويل التضامن إلى خطوات عملية ومشاريع دعم حقيقية يستفيد منها اقتصاد الجنوب ومؤسساته وأهله، وجدد الشكر على دعمكم من أجل اقتصاد جنوبي أقوى، وقطاع خاص أكثر صموداً، ومستقبل أفضل للبنان".شقيروتحدث شقير، فقال: "إن وجود الهيئات الاقتصادية اليوم في غرفة صيدا والجنوب ليس فقط من أجل التضامن والوقوف إلى جانب المؤسسات والاقتصاد في الجنوب، بكل مناطقه وقطاعاته، لما لحق به من أضرار شديدة وخسائر جسيمة جراء العدوان ، في وقت لا تزال أجزاء كبيرة من هذا الاقتصاد والإنتاج معطّلة جراء وتداعياته، إنما وجودنا اليوم هو أيضاً للبحث في متطلبات دعم هذه المؤسسات، ووضع الآليات العملية الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الصيداوي والجنوبي، وتعزيز قدرته نشاطه ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني".وأكد شقير أن "لقاءنا اليوم في غرفة صيدا والجنوب هو أيضاً رسالة واضحة بأن صيدا والجنوب هما في قلب الاقتصاد اللبناني، وأن العمل على تعافيهما وتنشيطهما من جديد يشكل واجباً وطنياً، وضرورة ملحّة لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني ككل".ولفت إلى أن "المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة التضامن مع الجنوب إلى مرحلة العمل الفعلي على تعافيه الاقتصادي، من خلال دعم المؤسسات المتضررة، وتوفير التمويل اللازم لها، وتأمين الظروف التي تسمح لها باستعادة نشاطها والإبقاء على فرص العمل".وأضاف شقير: "نحن في الهيئات الاقتصادية سنبقى إلى جانب غرفة صيدا والجنوب والقطاع الخاص، وسنعمل على نقل مطالب المؤسسات إلى الجهات المعنية والدفع باتجاه إجراءات سريعة وفعالة تساعد الاقتصاد الجنوبي على النهوض".وشدد على أن "الجنوب ليس جزءاً من الاقتصاد اللبناني فحسب، بل هو مكوّن أساسي فيه، وتعافيه هو جزء لا يتجزأ من تعافي الاقتصاد الوطني. ونحن على ثقة بأن صيدا والجنوب، بما يمتلكانه من طاقات ومؤسسات، قادران على تجاوز هذه المرحلة واستعادة دورهِما الاقتصادي والإنمائي".حوارثم دار حوار بين مداخلات من قبل المشاركين، وتم تقديم اقتراحات عملية لمساعدة المؤسسات المتضررة على النهوض من جديد وتحريك العجلة الاقتصادية في صيدا والجنوب.وتم الاتفاق على وضع ورقة موحدة تتضمن كل الاقتراحات التي تم طرحها، لعرضها على الجهات الحكومية والجهات المانحة، لوضعها موضع التنفيذ.