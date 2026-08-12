أطلق النار وروّع المواطنين في طريق الجديدة.. وقوى الأمن أوقفته بكمين محكم

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تداولت مقطع فيديو يظهر إقدام أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه أحد المحال التجارية في محلة – ، ما أدّى إلى ترويع المواطنين وإثارة حالة من الذعر والهلع.على الفور، باشرت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانية والاستقصائية المكثفة لكشف هوية الفاعل وتحديد مكان وجوده.بتاريخ 12-8-2026، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والتحريات، تمكّنت عناصر مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت من تحديد مكان المشتبه به، حيث نُصِب له كمينٌ محكم في محلة ، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:ت. ح. (مواليد عام 2007، فلسطيني الجنسية)وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.ضُبط بحوزته سكين.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار المشار إليه.جرى تسليمه، مع المضبوطات، إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.