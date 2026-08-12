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لبنان

أطلق النار وروّع المواطنين في طريق الجديدة.. وقوى الأمن أوقفته بكمين محكم

Lebanon 24
12-08-2026 | 10:46
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أطلق النار وروّع المواطنين في طريق الجديدة.. وقوى الأمن أوقفته بكمين محكم
أطلق النار وروّع المواطنين في طريق الجديدة.. وقوى الأمن أوقفته بكمين محكم photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إقدام أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه أحد المحال التجارية في محلة طريق الجديدةالمدينة الرياضية، ما أدّى إلى ترويع المواطنين وإثارة حالة من الذعر والهلع.
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على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستقصائية المكثفة لكشف هوية الفاعل وتحديد مكان وجوده.

بتاريخ 12-8-2026، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والتحريات، تمكّنت عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد مكان المشتبه به، حيث نُصِب له كمينٌ محكم في محلة عمر بيهم، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:

ت. ح. (مواليد عام 2007، فلسطيني الجنسية)

وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.

ضُبط بحوزته سكين.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار المشار إليه.

جرى تسليمه، مع المضبوطات، إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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قوى الأمن الداخلي

المدينة الرياضية

شعبة العلاقات

عمر بيهم

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