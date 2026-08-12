تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد توقف بسبب الحرب.. مكتب "الضمان" في النبطية يعود إلى العمل

Lebanon 24
12-08-2026 | 10:51
A-
A+
بعد توقف بسبب الحرب.. مكتب الضمان في النبطية يعود إلى العمل
بعد توقف بسبب الحرب.. مكتب الضمان في النبطية يعود إلى العمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استأنف مركز الضمان الاجتماعي في مدينة النبطية عمله بعد توقف دام خمسة أشهر، بسبب العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما رافقه من نزوح وإقفال لعدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة.
Advertisement

وشهد المركز منذ اليوم الأول لإعادة فتحه إقبالاً كثيفاً من المواطنين، إذ تجاوز عدد المعاملات المنجزة 500 معاملة، توزعت بين التقديمات الصحية وموافقات الاستشفاء والتحقيقات الاجتماعية، بإشراف رئيس المركز شوقي أيوب.

في المقابل، لا تزال خدمة قبض الاشتراكات معلقة، بانتظار إعادة فتح المصارف أبوابها في النبطية.

وتأتي إعادة تشغيل المركز بهدف تسهيل معاملات أبناء النبطية والمنطقة وتجنيبهم مشقة الانتقال إلى مركز صيدا أو مراكز أخرى، وذلك بمتابعة من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

وكان المركز تعرض لأضرار جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيطه، فيما جرى خلال الأسبوع الماضي تأمين الكهرباء والإنترنت للمكاتب تمهيداً لاستئناف العمل.

ولاقت الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين، فيما أكد كركي أن إعادة فتح المركز تأتي في إطار مواكبة عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، واستمرار الضمان في تقديم خدماته، ولا سيما لأهالي الجنوب.
 
مواضيع ذات صلة
كركي : عودة العمل إلى مكتب الضمان في النبطيّة غداً
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب وزارة الصحة في النبطية يستأنف عمله واستقبال المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"ديب سيك" توقف جولتها التمويلية بسبب تسريبات لمؤسسها
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "إيبولا"...الرياض توقف السفر إلى ثلاث دول إفريقية
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

صندوق الوطني

رئيس المركز

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

إسرائيل

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-08-12
Lebanon24
16:47 | 2026-08-12
Lebanon24
16:10 | 2026-08-12
Lebanon24
15:56 | 2026-08-12
Lebanon24
15:41 | 2026-08-12
Lebanon24
15:30 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24