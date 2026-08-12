بعد توقف بسبب الحرب.. مكتب "الضمان" في النبطية يعود إلى العمل

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استأنف مركز الضمان الاجتماعي في مدينة عمله بعد توقف دام خمسة أشهر، بسبب العدوان على الجنوب وما رافقه من نزوح وإقفال لعدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة.وشهد المركز منذ اليوم الأول لإعادة فتحه إقبالاً كثيفاً من المواطنين، إذ تجاوز عدد المعاملات المنجزة 500 معاملة، توزعت بين التقديمات الصحية وموافقات الاستشفاء والتحقيقات الاجتماعية، بإشراف أيوب.في المقابل، لا تزال خدمة قبض الاشتراكات معلقة، بانتظار إعادة فتح المصارف أبوابها في النبطية.وتأتي إعادة تشغيل المركز بهدف تسهيل معاملات أبناء النبطية والمنطقة وتجنيبهم مشقة الانتقال إلى مركز أو مراكز أخرى، وذلك بمتابعة من للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.وكان المركز تعرض لأضرار جراء التي استهدفت محيطه، فيما جرى خلال الأسبوع الماضي تأمين الكهرباء والإنترنت للمكاتب تمهيداً لاستئناف العمل.ولاقت الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين، فيما أكد كركي أن إعادة فتح المركز تأتي في إطار مواكبة عودة إلى مدنهم وقراهم، واستمرار الضمان في تقديم خدماته، ولا سيما لأهالي الجنوب.