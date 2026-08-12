مرقص رعى إطلاق "Creator Summit" في كازينو لبنان: إقرار قانون الاعلام محطة قيد التطوير نحو بنية عصرية تواكب التحولات الرقمية

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رعى وزير الاعلام بول مرقص إطلاق النسخة الثانية من Creator Summit 2026خلال مؤتمر صحافي في صالة QAURUM في "كازينو "، خصص للإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يستضيفه الكازينو يومي 11 و12 أيلول المقبل، بمشاركة نخبة من صنّاع المحتوى وأصحاب المشاريع والخبرات في مجالات الإعلام والتسويق والاقتصاد الرقمي.حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" شارل غسطين ومديرة التسويق لارا حافظ، مؤسس ومنظّم Creator Summit باولو خياط ومهتمون.الوزير مرقصوألقى وزير الاعلام كلمة أكد فيها دعمه وتشجيعه لهذه المبادرة الشبابية، مشددا على "أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى". وأعلم الحاضرين بـ"إقرار قانون الإعلام بعد ثلاثين عاما من الانتظار"، معتبرا أن "هذا الإنجاز يشكل محطة أساسية في هذا الرئاسي نحو بنية عصرية تواكب التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي، ويتطلع إليها الجيل الجديد من الشباب، واعداً بالعمل على تعديل القانون لتعزيز الحرية الاعلامية وتلبية مطالب أهل القطاع".مرقص: "يسعدني أن نتشارك في إعلان إطلاق قمة صانعي المحتوى والمبتكرين، هذا الحدث المميز الذي سيستقبله لبنان في أيلول المقبل، ويجمع نخبة من صنّاع المحتوى وروّاد الأعمال والمبدعين، ويؤكد أن لبنان، رغم كل التحديات، لا يزال منارةً للإبداع والابتكار وصناعة الأفكار".أضاف: "لقد غيّرت المنصات الرقمية، وفي مقدمها منصة TikTok العالمية، مفهوم الإعلام والتواصل. فلم يعد المحتوى حكرا على المؤسسات التقليدية، بل أصبح لكل صاحب فكرة أو موهبة أو رسالة فرصة للوصول إلى جمهور عالمي، وصناعة تأثير حقيقي يتجاوز الحدود. وفي لبنان تحديدا، برهن الشباب قدرة واعدة في استثمار هذه المنصات، ولا سيما منها TikTok لإبراز ثقافتنا، وتراثنا، وفنوننا، وريادة أعمالنا، وتحويل الإبداع إلى فرص اقتصادية ومهنية. واليوم، لم تعد صناعة المحتوى مجرد هواية، بل أصبحت جزءا من الاقتصاد الإبداعي، تفتح آفاقا جديدة للعمل والاستثمار والابتكار".وتابع: "إن انعقاد قمة صانعي المحتوى والمبتكرين لسنة 2026، لهو فرصة كبيرة ترافقها مسؤولية أكبر. وبهذا المعنى، فقد ركزت لقاءات المسؤولين في لبنان خلال استقبالهم وفودا رسمية من منصة TikTok، على درء المخاطر الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأطفال والقاصرين من أي محتوى مؤذٍ. وسنحت لي الفرصة، شخصيا، لمناقشة هذه الجوانب ومتابعتها مع المعنيين في المنصة الذين استقبلتهم بهدف مزيد من التعاون الإعلامي والقانوني والتشريعي".وأردف: "لأن الإبداع الحقيقي يقوم على الصدقية، واحترام الآخر، والتزام أخلاقيات النشر، ومواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وحماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي، وانطلاقا من هذه الرؤية، تواصل جهودها لتعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية، وتشجيع التواصل المسؤول، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لبناء بيئة إعلامية أكثر وعيا وأمان".وقال: "ان الاستثمار في الإنسان المبدع هو الأهم. والواقع أن صنّاع المحتوى لا يمثّلون أنفسهم فحسب، بل يمثلون صورة وطنهم أمام العالم، ويسهمون في نقل قصصه، وإبراز طاقاته، وترسيخ حضوره في الاقتصاد الرقمي العالمي. من هنا أتمنى لهذه القمة كل النجاح المأمول، وأشد على أيدي المسؤولين في منصة TikTok العالمية لاختيارهم لبنان، إيمانا بطاقات أبنائه، وبعمق أفكارهم ومدى إبداعهم وطول باعهم في مجال الإعلام عموما وفي الميدان الرقمي خصوصا".أضاف: "إن التعاون مع هذه المنصة، لما لها من متابعين حول العالم، ولما تتمتع به من تأثير بالغ وسريع، سيكون ذا أهمية قصوى وأهمية فائقة للبنان من حيث تبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وإطلاق مبادرات تُسهم في دعم الجيل الجديد من المبدعين، وتعزيز مكانة لبنان كمركز للإبداع الرقمي في المنطقة. ولنا في ما يحصل من بث مباشر للحدث حول العالم، أوضح مثال وأفضل صورة عما يمكن تقديمه وعن الفارق الذي نستطيع صنعه، بأحدث التقنيات وأسرع الطرق".وتابع: "لا عجب أن نعلن عن القمة من هذا المكان بالذات، كازينو لبنان، حاضن الأحداث المميزة والمتمايزة، ومشجع الإبداع والانفتاح بين الثقافات والأفكار أينما كان. فألف تحية لهذا الصرح العريق، ومثلها لكل ناشر ومبدع وصانع محتوى ومؤثر عبر TikTok".وأردف: "لا بد في الختام من توصية لكل من ينخرط في هذا المجال: أبدعوا وتميزوا وتمايزوا قدر ما تستطيعون، ولكن في طريقكم إلى ذلك، لا تنسوا الأخلاق والقيم والرصانة والجودة، وفكّروا دائما وكثيرا في حماية مَن تقدّمون لهم المحتوى، ولا سيما منهم الفئات الأضعف، كالأطفال".