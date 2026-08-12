تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص رعى إطلاق "Creator Summit" في كازينو لبنان: إقرار قانون الاعلام محطة قيد التطوير نحو بنية عصرية تواكب التحولات الرقمية

Lebanon 24
12-08-2026 | 11:00
A-
A+
مرقص رعى إطلاق Creator Summit في كازينو لبنان: إقرار قانون الاعلام محطة قيد التطوير نحو بنية عصرية تواكب التحولات الرقمية
مرقص رعى إطلاق Creator Summit في كازينو لبنان: إقرار قانون الاعلام محطة قيد التطوير نحو بنية عصرية تواكب التحولات الرقمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رعى وزير الاعلام بول مرقص إطلاق النسخة الثانية من  Creator Summit 2026خلال مؤتمر صحافي في صالة QAURUM في "كازينو لبنان"، خصص للإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يستضيفه الكازينو يومي 11 و12 أيلول المقبل، بمشاركة نخبة من صنّاع المحتوى وأصحاب المشاريع والخبرات في مجالات الإعلام والتسويق والاقتصاد الرقمي.
Advertisement



حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" شارل غسطين ومديرة التسويق لارا حافظ، مؤسس ومنظّم Creator Summit  باولو خياط ومهتمون.



الوزير مرقص 



وألقى وزير الاعلام كلمة أكد فيها دعمه وتشجيعه لهذه المبادرة الشبابية، مشددا على "أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى". وأعلم الحاضرين بـ"إقرار قانون الإعلام بعد ثلاثين عاما من الانتظار"، معتبرا أن "هذا الإنجاز يشكل محطة أساسية في هذا العهد الرئاسي نحو بنية عصرية تواكب التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي، ويتطلع إليها الجيل الجديد من الشباب، واعداً بالعمل على تعديل القانون لتعزيز الحرية الاعلامية وتلبية مطالب أهل القطاع".



وقال الوزير مرقص: "يسعدني أن نتشارك في إعلان إطلاق قمة صانعي المحتوى والمبتكرين، هذا الحدث المميز الذي سيستقبله لبنان في أيلول المقبل، ويجمع نخبة من صنّاع المحتوى وروّاد الأعمال والمبدعين، ويؤكد أن لبنان، رغم كل التحديات، لا يزال منارةً للإبداع والابتكار وصناعة الأفكار".



أضاف: "لقد غيّرت المنصات الرقمية، وفي مقدمها منصة TikTok  العالمية، مفهوم الإعلام والتواصل. فلم يعد المحتوى حكرا على المؤسسات التقليدية، بل أصبح لكل صاحب فكرة أو موهبة أو رسالة فرصة للوصول إلى جمهور عالمي، وصناعة تأثير حقيقي يتجاوز الحدود. وفي لبنان تحديدا، برهن الشباب قدرة واعدة في استثمار هذه المنصات، ولا سيما منها TikTok لإبراز ثقافتنا، وتراثنا، وفنوننا، وريادة أعمالنا، وتحويل الإبداع إلى فرص اقتصادية ومهنية. واليوم، لم تعد صناعة المحتوى مجرد هواية، بل أصبحت جزءا من الاقتصاد الإبداعي، تفتح آفاقا جديدة للعمل والاستثمار والابتكار".



وتابع: "إن انعقاد قمة صانعي المحتوى والمبتكرين لسنة 2026، لهو فرصة كبيرة ترافقها مسؤولية أكبر. وبهذا المعنى، فقد ركزت لقاءات المسؤولين في لبنان خلال استقبالهم وفودا رسمية من منصة TikTok، على درء المخاطر الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأطفال والقاصرين من أي محتوى مؤذٍ. وسنحت لي الفرصة، شخصيا، لمناقشة هذه الجوانب ومتابعتها مع المعنيين في المنصة الذين استقبلتهم بهدف مزيد من التعاون الإعلامي والقانوني والتشريعي".



وأردف: "لأن الإبداع الحقيقي يقوم على الصدقية، واحترام الآخر، والتزام أخلاقيات النشر، ومواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وحماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي، وانطلاقا من هذه الرؤية، تواصل وزارة الإعلام جهودها لتعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية، وتشجيع التواصل المسؤول، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لبناء بيئة إعلامية أكثر وعيا وأمان".



وقال: "ان الاستثمار في الإنسان المبدع هو الأهم. والواقع أن صنّاع المحتوى لا يمثّلون أنفسهم فحسب، بل يمثلون صورة وطنهم أمام العالم، ويسهمون في نقل قصصه، وإبراز طاقاته، وترسيخ حضوره في الاقتصاد الرقمي العالمي. من هنا أتمنى لهذه القمة كل النجاح المأمول، وأشد على أيدي المسؤولين في منصة TikTok العالمية لاختيارهم لبنان، إيمانا بطاقات أبنائه، وبعمق أفكارهم ومدى إبداعهم وطول باعهم في مجال الإعلام عموما وفي الميدان الرقمي خصوصا".



أضاف: "إن التعاون مع هذه المنصة، لما لها من متابعين حول العالم، ولما تتمتع به من تأثير بالغ وسريع، سيكون ذا أهمية قصوى وأهمية فائقة للبنان من حيث تبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وإطلاق مبادرات تُسهم في دعم الجيل الجديد من المبدعين، وتعزيز مكانة لبنان كمركز للإبداع الرقمي في المنطقة. ولنا في ما يحصل من بث مباشر للحدث حول العالم، أوضح مثال وأفضل صورة عما يمكن تقديمه وعن الفارق الذي نستطيع صنعه، بأحدث التقنيات وأسرع الطرق". 



وتابع: "لا عجب أن نعلن عن القمة من هذا المكان بالذات، كازينو لبنان، حاضن الأحداث المميزة والمتمايزة، ومشجع الإبداع والانفتاح بين الثقافات والأفكار أينما كان. فألف تحية لهذا الصرح العريق، ومثلها لكل ناشر ومبدع وصانع محتوى ومؤثر عبر  TikTok".



وأردف: "لا بد في الختام من توصية لكل من ينخرط في هذا المجال: أبدعوا وتميزوا وتمايزوا قدر ما تستطيعون، ولكن في طريقكم إلى ذلك، لا تنسوا الأخلاق والقيم والرصانة والجودة، وفكّروا دائما وكثيرا في حماية مَن تقدّمون لهم المحتوى، ولا سيما منهم الفئات الأضعف، كالأطفال".
مواضيع ذات صلة
الكعكي: قانون الإعلام الجديد يرسّخ الحريات ويواكب التحولات الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 30 عاماً.. مرقص يبارك إقرار قانون الإعلام ويعد بتعديلات
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونسكو" رحبت بإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: من واجبي كوزير الإعلام أن أنقل الملاحظات الإعلاميّة وحاولنا تمرير هذه التعديلات لإقرارها مع قانون الإعلام ولكن هذا لم يحدث
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الإعلام

هذه المبادرة

وقال الوزير

التزام

العهد

المعن

براني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-08-12
Lebanon24
16:47 | 2026-08-12
Lebanon24
16:10 | 2026-08-12
Lebanon24
15:56 | 2026-08-12
Lebanon24
15:41 | 2026-08-12
Lebanon24
15:30 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24