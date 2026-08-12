سوريٌّ يعمل لدى والد زوجها... دخل إلى منزلها وسرق 2220 فرنكاً سويسرياً

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّاليبتاريخ 29-07-2026، ادّعت إحدى المواطنات أمام فصيلة بعقلين في وحدة ، أنّ مبلغ /2,220/ فرنكًا سويسريًا سُرق من داخل منزلها الكائن في بلدة وادي بنحليه – . وأضافت أنّها فقدت، منذ نحو شهرين، مبلغ /2,500/ دولار أميركي، وأنّها تشتبه بأحد عمّال والد زوجها، المدعو:ط. م. ح. (مواليد عام 1991، سوري)بنتيجة التحرّيات التي أجراها عناصر الفصيلة، تمّ، بالتاريخ عينه، تحديد مكان وجود المشتبه به في البلدة المذكورة، حيث أوقف بالتنسيق مع إحدى دوريّات .بتفتيشه ومكان إقامته، عُثر على مبلغ /520,000,000/ ، و/11,082/ دولارًا أميركيًا، و/1,000/ .بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ /2,220/ فرنكًا سويسريًا، موضحًا أنّه أقدم على تصريف قسم منه إلى الدولار الأميركي. وأضاف أنّ المبالغ الأخرى التي ضُبطت في مكان إقامته ناتجة عن عمله.أُودع الموقوف، مع الأموال المضبوطة، لدى المختص بواسطة مفرزة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، بناءً على إشارته.