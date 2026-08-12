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لبنان

سوريٌّ يعمل لدى والد زوجها... دخل إلى منزلها وسرق 2220 فرنكاً سويسرياً

Lebanon 24
12-08-2026 | 11:46
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سوريٌّ يعمل لدى والد زوجها... دخل إلى منزلها وسرق 2220 فرنكاً سويسرياً
سوريٌّ يعمل لدى والد زوجها... دخل إلى منزلها وسرق 2220 فرنكاً سويسرياً photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي

بتاريخ 29-07-2026، ادّعت إحدى المواطنات أمام فصيلة بعقلين في وحدة الدرك الإقليمي، أنّ مبلغ /2,220/ فرنكًا سويسريًا سُرق من داخل منزلها الكائن في بلدة وادي بنحليه – الشوف. وأضافت أنّها فقدت، منذ نحو شهرين، مبلغ /2,500/ دولار أميركي، وأنّها تشتبه بأحد عمّال والد زوجها، المدعو:
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ط. م. ح. (مواليد عام 1991، سوري)

بنتيجة التحرّيات التي أجراها عناصر الفصيلة، تمّ، بالتاريخ عينه، تحديد مكان وجود المشتبه به في البلدة المذكورة، حيث أوقف بالتنسيق مع إحدى دوريّات شعبة المعلومات.

بتفتيشه ومكان إقامته، عُثر على مبلغ /520,000,000/ ليرة لبنانية، و/11,082/ دولارًا أميركيًا، و/1,000/ فرنك سويسري.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ /2,220/ فرنكًا سويسريًا، موضحًا أنّه أقدم على تصريف قسم منه إلى الدولار الأميركي. وأضاف أنّ المبالغ الأخرى التي ضُبطت في مكان إقامته ناتجة عن عمله.

أُودع الموقوف، مع الأموال المضبوطة، لدى القضاء المختص بواسطة مفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، بناءً على إشارته.
 
 
 
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