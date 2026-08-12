السفارة الإيرانيّة في لبنان لترامب: أوهام وحماقة

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صرّح ترامب بنيّته فرض تعويضاتٍ على إيران، بل وشنّ الهجمات بغية إسقاط الجمهورية الإسلامية! بيدَ أنه غفل عن حقيقة أن وعودَه بالقضاء على القوات المسلحة الإيرانية، وتقويض قدراتها النووية، والسيطرة على ملف مضيق هرمز، قد تبددت ولم ترَ النور. إنه لمزيجٌ عجيبٌ من الأوهام والحماقة، والوهن pic.twitter.com/IjWW186VPn
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) August 12, 2026
صرّح ترامب بنيّته فرض تعويضاتٍ على إيران، بل وشنّ الهجمات بغية إسقاط الجمهورية الإسلامية! بيدَ أنه غفل عن حقيقة أن وعودَه بالقضاء على القوات المسلحة الإيرانية، وتقويض قدراتها النووية، والسيطرة على ملف مضيق هرمز، قد تبددت ولم ترَ النور. إنه لمزيجٌ عجيبٌ من الأوهام والحماقة، والوهن pic.twitter.com/IjWW186VPn