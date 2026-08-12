السفارة الإيرانيّة في لبنان لترامب: أوهام وحماقة

قالت السفارة الإيرانيّة في ، إنّ "الرئيس الأميركيّ صرّح بنيّته فرض تعويضاتٍ على ، بل وشنّ الهجمات بغية إسقاط الجمهورية الإسلامية".

وأضافت عبر "إكس": "بيدَ أنه غفل عن حقيقة أنّ وعودَه بالقضاء على القوات المسلحة ، وتقويض قدراتها النووية، والسيطرة على ملف ، قد تبددت ولم ترَ النور. إنه لمزيجٌ عجيبٌ من الأوهام والحماقة، والوهن".