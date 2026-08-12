تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قانون الإعلام الجديد: تحرك نقابي وطعون مرتقبة أمام المجلس الدستوري

Lebanon 24
12-08-2026 | 22:46
A-
A+
قانون الإعلام الجديد: تحرك نقابي وطعون مرتقبة أمام المجلس الدستوري
قانون الإعلام الجديد: تحرك نقابي وطعون مرتقبة أمام المجلس الدستوري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تفاعلت التداعيات السلبية التي أثارها إقرار قانون الإعلام من دون تعديلات كان اتفق عليها مع العديد من الجهات النقابية والنيابية، وفي مقدم هذه التعديلات إلغاء عقوبة السجن وتعديلات تتعلق بحماية مهنة الصحافة، وإزالة الالتباسات الواردة في القانون، وتوضيح شكل الهيئة التي ينص على تشكيلها وصلاحياتها وعدد الإعلاميين فيها، وحسم الإشكالات المتعلقة بالمواقع الألكترونية الصحافية وما يرتبط بنقابتي الصحافة والمحررين، وفق ما كتبت" النهار".

 

وفي مؤتمر صحافي مشترك أمس، أعلنت النقابتان أن غالبية هذه التعديلات قد تم تبنيها من نواب يمثلون كتلاً وأحزاباً ومراجع سياسية مختلفة، مع تعهدات بأنها ستُترجم في الجلسة التشريعية. وتم وضع التعديلات في جدول واضح أحيل للنواب، إلا أن النقابتين فوجئتا بإقرار قانون الإعلام من دون إدخال أي من التعديلات التي جرى التوافق عليها. وناشدت النقابتان رئيس الجمهورية رد هذا القانون وأعلنتا أن محامي النقابتين سيضعون دراسة تمهيداً لإعداد طعون يتقدم بها عدد من النواب أمام المجلس الدستوري.

 

وكتب جاد فقيه في" النهار": ساعة واحدة كانت كافية لتحرك نقابتي المحررين والصحافيين رفضاً لقانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره أكثر من 15 عاماً من الدرس والانتظار. دعت النقابتان إلى مؤتمر صحافي للحديث عن "الخديعة" التي تعرض لها الجسم النقابي وفق توصيف الحاضرين في دار نقابة الصحافة امس لرفض القانون. فما هي أبرز أوجه الاعتراض؟

أبرز الأمور المطالب فيها هو إلغاء تجريم الصحافيين وسجنهم من 3 أشهر إلى 3 سنوات، مع الأشغال الشاقة، وإمكانية فرض غرامات طائلة، وفق المادة 104. وتوضيح هيكلية الهيئة الوطنية المشرفة على القطاع وعدد الإعلاميين فيها، كما تنظيم وضع المواقع الإلكترونية تحت مظلة نقابة المحررين ونقابة الصحافة، بالإضافة إلى المطالبة الضمنية بإلغاء المادة التي تتحدث عن التعددية النقابية.هكذا فتحت النقابتان جبهة مواجهة مع المجلس النيابي ووزير الإعلام الذي اعتبر أن القانون إنجاز مع تسجيله اعتراضه على عدم سحب المادة 104 التي تتحدث عن سجن الصحافيين. وبحسب ما أسرّ مصدر نيابي متابع لمشروع القانون لـ"النهار" "انه لم يتسنّ طرح إلغاء هذه المادة في الهيئة العامة بسبب وجود أكثر من اقتراح من أكثر من نائب للتعديل، وذلك خوفاً من أن يضيع القانون بأكثر من اقتراح. لكن أظن أن المادة ستعدل أو تسحب قريباً". ولا ينفي المصدر أن بعض النواب مقتنعون بأن عقوبة السجن يجب أن تبقى في بعض الحالات.  

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل عرض مع مجلس نقابة المحررين ملاحظات تتعلق بمشروع قانون الاعلام
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 06:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
للوزير حق دستوري في الكلام أمام مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 06:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان في الجلسة النيابية العامة: سنة مرت على انتهاء مهلة المجلس الدستوري نطلب منكم تعيين جلسة لإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 06:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه بحث مع نقابة محرري الصحافة ملاحظاتها على قانون الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 06:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الإعلام الجديد

المجلس الدستوري

الهيئة الوطنية

نقابة المحررين

الهيئة العامة

وزير الإعلام

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:14 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:19 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:35 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:41 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:02 | 2026-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:14 | 2026-08-12
Lebanon24
22:19 | 2026-08-12
Lebanon24
22:35 | 2026-08-12
Lebanon24
22:41 | 2026-08-12
Lebanon24
23:02 | 2026-08-12
Lebanon24
23:07 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24