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لبنان

أوهام بالتأشيرات والإقامات تنتهي بالتوقيف

Lebanon 24
13-08-2026 | 03:55
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أوهام بالتأشيرات والإقامات تنتهي بالتوقيف
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي:" بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي أجرتها مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، وبعد رصد ومتابعة دقيقة استمرّا نحو شهر، تمكّنت عناصرها بتاريخ 11-8-2026، في محلة غزير، من توقيف المدعو:

 ي. ص. (مواليد عام 1995، سوري الجنسية) وذلك للاشتباه بتورّطه في ارتكاب جرائم احتيال وتأمين تأشيرات وإقامات لأشخاص من الجنسية السورية، عبر إيهامهم بقدرته على تأمينها لقاء مبالغ مالية.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من الأشخاص الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في سراي بعبدا، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 921115-05 / 922173-05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

 

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