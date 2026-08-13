أوهام بالتأشيرات والإقامات تنتهي بالتوقيف

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي:" بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي أجرتها القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، وبعد رصد ومتابعة دقيقة استمرّا نحو شهر، تمكّنت عناصرها بتاريخ 11-8-2026، في محلة ، من توقيف المدعو:

ي. ص. (مواليد عام 1995، سوري الجنسية) وذلك للاشتباه بتورّطه في ارتكاب جرائم احتيال وتأمين تأشيرات وإقامات لأشخاص من الجنسية ، عبر إيهامهم بقدرته على تأمينها لقاء مبالغ مالية.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من الأشخاص الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى المذكورة الكائن في سراي ، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 921115-05 / 922173-05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".