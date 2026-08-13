جولة للقائم بالأعمال الفرنسي على رميش وعين إبل

زار الفرنسي برونو بيريرا بلدتي رميش وعين إبل، .

وأوضحت سفارة في في بيان، أن هذه الزيارة ركزت على دعم المسؤولين المحليين المنتخبين والسكان، وتسليط الضوء على جهود فرنسا في مجالي التعليم والتغذية."

وأشارت الى أنه "في كل من رميش وعين إبل، عُقدت اجتماعات مع المجلسين البلديين لإظهار فرنسا بخدمة المجتمعات في جنوب لبنان، وتم خلال الزيارة مناقشة التحديات التي تواجه هاتين القريتين المعزولتين، وأولوياتهما، واحتياجات سكانهما".

في رميش، "عُقدت مناقشات مع المستفيدين من مشروع "الأمن الغذائي والتغذية"، الممول من فرنسا والمنفذ من قبل ضد الجوع في فرنسا. في حين أن الحرب تزيد من زعزعة استقرار الأوضاع المعيشية، يُسهم هذا المشروع في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر والأمهات المرضعات والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة".

وفي مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في ، شارك أعضاء من والطلاب تجاربهم الحياتية خلال فترة النزاع".

واعتبرت في لبنان أنه "في سياق يرزح تحت وطأة الحرب والعزلة الجغرافية، يُعد الحفاظ على فرص الحصول على التعليم وتمكين الشباب من مواصلة تعليمهم أمراً أساسياً في التزام فرنسا تجاه لبنان".