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لبنان

مجلس ادارة المجلس المذهبي ناقش أعمال اللجان والخطط التطويرية في مواجهة التحديات

Lebanon 24
13-08-2026 | 05:31
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مجلس ادارة المجلس المذهبي ناقش أعمال اللجان والخطط التطويرية في مواجهة التحديات
مجلس ادارة المجلس المذهبي ناقش أعمال اللجان والخطط التطويرية في مواجهة التحديات photos 0
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عقد مجلس ادارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري برئاسة رئيس المجلس، شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - فردان، وخصص لأعمال لجان المجلس وسبل تطويرها.
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في مستهل الاجتماع، شدد الشيخ ابي المنى على "ضرورة تضافر جهود اللجان وتكثيف أعمالها، بعيداً عن هموم السياسة وتجاذباتها، والقلق من جراء استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وتداعياته، والأزمات المرافقة والتحديات الراهنة"، ومؤكداً أن "المهمة الأساس اليوم هي في تطوير دور المجلس على كافة المستويات، إلى جانب دوره التكافلي والإنساني والاجتماعي والإداري، إذ إن المطلوب هو مضاعفة الجهد والتنسيق، أملاً في ترجمة البرامج التي وضعها المجلس منذ انطلاقة عمله إلى واقع ملموس وتحقيق الأهداف المرجوَّة".

وفي هذا السياق تم استعراض نشاطات اللجان خلال الفترة المنصرمة والحالية، ومنها:

 أولاً: اللجنة الإدارية - التحضير الجدّي للإعلان قريباً عن إجراء مباراة لملء الشواغر في ملاكي المديرية العامة للمجلس المذهبي ومشيخة العقل.

 ثانياً: اللجنة الدينية - تنفيذ سلسلة محاضرات ونشاطات حضورية وافتراضية عبر تطبيق "Zoom"، تحت عناوين القيم الدينية والأخلاقية والفلسفية والتربوية، في إطار مهمة توعوية رامية إلى نشر الثقافة التوحيدية وتمتين نسيج المجتمع.

 ثالثاً: اللجنة الاجتماعية - متابعة خطط تطوير وتوسيع مقر مركز الرعاية الصحية في عاليه والخدمات التي يقدمها لناحية الاختصاصات والبرامج الصحية والرعائية، وآليات دعم جديدة تساهم في خفض كلفة المعاينات الطبية تصل إلى المجانية في مجالات عدة. كما وتوفير مجموعة من الفحوصات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والصحة النفسية بكلفة رمزية والمهام التي قام بها خلال مرحلة نزوح المهجرين من أعمال الإغاثة والتنسيق مع الهيئات المعنية.

رابعا: لجنة الصحة والبيئة - التحضيرات لإقامة اليوم الطبي لمنطقة الشحار الغربي في بلدة بيصور، بالتعاون مع كاريتاس لبنان، والبعثة العسكرية الإيطالية، ومؤسستي الخليل الاجتماعية وفرح الاجتماعية، وعدد من المؤسسات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات، وذلك بتاريخ 30 آب الجاري.  

- الحصول على الرخصة القانونية لمستوصف بمريم التابع للمجلس المذهبي لإطلاق العمل رسمياً بإشراف لجنة الصحة والبيئة وعلى الاخص تأمين الأدوية المجانية للمستوصفات والمحتاجين.

- توزيع 36,199 علبة دواء عبر المستوصفات منذ تاريخ 5 كانون الأول 2025، بقيمة تقريبية بلغت 25,363,376,201 ل.ل، أي ما يعادل 283,389 دولاراً أميركياً.  

- إنشاء الأكاديمية الوطنية للتحضير لمباريات معهد الدروس القضائية ومجلس الخدمة المدنية في لبنان - فرع القضاء العدلي، برعاية المجلس، تحت عنوان: "نستثمر في الكفاءة... لنبني قضاء المستقبل"، وكذلك التحضير لمباريات وظائف وزارة العمل.

 خامساً: اللجنة الثقافية - تفعيل التعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين، ومع مكتبة بعقلين الوطنية للتعاون والمشاركة في مجالات ثقافية متنوعة، آخرها تنظيم اللجنة معرض الفن التشكيلي في مكتبة بعقلين الوطنية، والذي يضم أعمالاً فنية لأكثر من خمسين رساماً وخطَّاطاً، وذلك ابتداءً من 12 آب الجاري ولغاية 14 منه.

 سادساً: لجنة الأوقاف - تكثيف الاجتماعات لمتابعة طلبات الاستثمار المقدّمة للجنة والبتّ بها بما يؤمن عائدات إضافية للمجلس، والتعاون مع اللجنة القانونية حول القضايا المتعلقة بأملاك الأوقاف وصيانة حقوقها.

 سابعاً: اللجنة المالية - مواكبة الواقع المالي، ضمن مبدأ إدارة السيولة ووفق الخطط المالية الموضوعة.

 ثامناً: لجنة الاغتراب - التوجُّه إلى تفعيل اقتراح اللجنة بإطلاق منسقية الاغتراب لتشمل معظم بلدان الانتشار والسعي لتنظيم العلاقة مع اللجنة وفي ما بينها.

تاسعا: لجنة التواصل والعلاقات العامة - التواصل المستمر على المستوى الاجتماعي والديني داخل الطائفة، ومع الشخصيات الروحية من مختلف الطوائف.

 كما ناقش المجلس قضايا أخرى متعلقة بعمله ودوره.
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