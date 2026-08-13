في هذه المنطقة... التيار الكهربائي سيُقطع عن المواطنين الذين لم يُسدّدوا اشتراكاتهم

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أعلنت بلدية في بيان أنه "بعد ورود كتاب السيد نبيل المتعلق بوقف العمل بالمولدات الخاصة ضمن نطاق البلدية، وبعد اجتماع في جلسة طارئة بتاريخ 12 آب 2026، وبناءً على القرار البلدي رقم 96/2026، تم الطلب من السيد صليبا استكمال تشغيل مولداته الخاصة ضمن نطاق البلدية حتى 30 أيلول 2026.وأوضح البيان أن "البلدية ستعمل على تسديد العجز الشهري الناتج عن فروقات التعرفة الرسمية وظروف التشغيل، وذلك من خلال تأمين مادة المازوت اللازمة للتشغيل وتسديد العجز استناداً إلى تقارير فنية ومحاسبية يعدّها مختصون".وأشار البيان إلى أنه، "اعتباراً من تاريخه، سيتم قطع الكهربائي عن المشتركين الذين لم يسددوا الاشتراكات المتوجبة عليهم، من دون الحاجة إلى أي مراجعة أو تبرير".وفي إطار تأمين استمرارية التغذية الكهربائية خلال هذه المرحلة، لفتت البلدية إلى أنها أجرت اتصالات مع شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لامتياز كهرباء ، وجرى التنسيق معها من أجل تمديد شبكة مولدات بديلة ضمن نطاق البلدية خلال الفترة المقبلة.وطلبت البلدية من جميع المشتركين الراغبين بالاستفادة من الشبكة البديلة التواصل مع الشركة المذكورة وتقديم طلبات جديدة، مؤكدة أن الطلبات ستُقبل من دون استثناء، على أن يتم إبراز براءة ذمة من السيد نبيل صليبا عند تنفيذ عملية التركيب.وختمت البلدية بيانها بالتأكيد أن "التزامها بتأمين الطاقة البديلة للسكان يرافقه ضرورة تعاون المشتركين والتزامهم بتسديد المتوجبات المالية المترتبة عليهم، بما يساهم في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية ضمن نطاق نهر إبراهيم".