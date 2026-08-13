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لبنان

نصار بحث مع أرنو في دعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة

Lebanon 24
13-08-2026 | 06:43
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نصار بحث مع أرنو في دعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة
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استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه في الوزارة القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان(UNSCOL) السفير جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان وذلك في حضور مسؤولة ومعاونة الشؤون السياسية في المكتب تمارا بزيع، ومستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.
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بعد اللقاء، الذي يأتي في إطار الجولات واللقاءات التي يقوم بها المبعوث الأممي  مع القيادات السياسية والأمنية في لبنان، صرّح السيد أرنو بالآتي:" لقد تسلمتُ مهامي في لبنان منذ قرابة الشهر وأنا حالياً أواكب الجهود التي تُبذل على كافة الصعد لاستعادة لبنان لعافيته ولدعم الاستقرار  وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها في جميع المجالات خصوصاً في مجال العدالة، وقد هنأتُ الوزير نصار على إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وهو إجراء تحلم به دول عدة ، كما أنني ممتن لما أبداه من ملاحظات حول مسار عمل وزارة العدل وحول التطورات في الوضع الراهن بشكل عام، وأكدتُ له أهمية الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية التي أمثل في مواكبة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة".

كما استقبل الوزير نصار الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) بليرتا أليكو في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، ترافقها منسقة العدالة وحقوق الإنسان في المكتب لين بيرم.

وأعادت أليكو" تأكيد واحدة من أبرز مهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتمثلة في دعم قطاع العدالة وسيادة القانون ضمن إطار مفهوم التنمية المستدامة"، مثنيةً على "الإصلاحات القانونية التي يعمل عليها مجلس النواب اللبناني، وعلى المضي قدماً في ترسيخ المبادىء التي يلحظها قانون استقلالية القضاء".
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