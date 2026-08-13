نصار بحث مع أرنو في دعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة

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استقبل وزير العدل المحامي عادل في مكتبه في الوزارة مكتب في لبنان(UNSCOL) السفير جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة في وذلك في حضور مسؤولة ومعاونة الشؤون السياسية في المكتب تمارا بزيع، ومستشارة الوزير المحامية لارا .بعد اللقاء، الذي يأتي في إطار الجولات واللقاءات التي يقوم بها المبعوث الأممي مع القيادات السياسية والأمنية في لبنان، صرّح السيد أرنو بالآتي:" لقد تسلمتُ مهامي في لبنان منذ قرابة الشهر وأنا حالياً أواكب الجهود التي تُبذل على كافة الصعد لاستعادة لبنان لعافيته ولدعم الاستقرار وتعزيز سلطة كامل أراضيها في جميع المجالات خصوصاً في مجال العدالة، وقد هنأتُ الوزير نصار على إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وهو إجراء تحلم به دول عدة ، كما أنني ممتن لما أبداه من ملاحظات حول مسار عمل وحول التطورات في الوضع الراهن ، وأكدتُ له أهمية الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية التي أمثل في مواكبة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة".كما استقبل الوزير نصار الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في لبنان (UNDP) بليرتا أليكو في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، ترافقها منسقة العدالة وحقوق الإنسان في المكتب لين بيرم.وأعادت أليكو" تأكيد واحدة من أبرز مهام المتمثلة في دعم قطاع العدالة وسيادة القانون ضمن إطار مفهوم التنمية المستدامة"، مثنيةً على "الإصلاحات القانونية التي يعمل عليها مجلس النواب اللبناني، وعلى المضي قدماً في ترسيخ المبادىء التي يلحظها قانون استقلالية ".