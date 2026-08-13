وزارة الثقافة: إستقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027

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اعلنت عن استقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027، التي تُنظَمها الفنون وعلوم الصور المتحركة في الأميركية، حيث تضع المعايير والآلية لاختيار الفيلم اللبناني لمسابقة الأوسكار، على أن تكون آخر مهلة لاستقبال الطلبات يوم الاثنين في 14 أيلول 2026.تسجَل جميع الطلبات في قلم الثقافية – وزارة الثقافة في قصر الأونيسكو - – الطابق الأول، ضمن الدوام الرسمي، وترسل أيضاً على عنوان البريد الإلكتروني التالي: oscarslebanon@gmail.com .تجدر الإشارة الى أنه يمكن ارسال أي سؤال أو استفسار على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه. يجب أن يشتمل كل ملف على المستندات التالية:١. كتاب ترشح موجه الى وزارة الثقافة- للشؤون الثقافية.٢. ملخص من صفحة واحدة.٣. مواد التواصل المتاحة للترويج.٤. إثباتات السينمائي.٥. خطة ترويجية في حال اختيار الفيلم.ويجب على كل فيلم أن يتحقق من أن تتوافر لديه جميع الشروط المحددة من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة والواردة على الموقع الإلكتروني التالي:https://www.oscars.org/sites/oscars/files/2026-05/99th_oscars_complete_rules.pVersionId=84FilOcTNI7wpFAxl56.8xesZyP5.UW