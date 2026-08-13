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لبنان

وزارة الثقافة: إستقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027

Lebanon 24
13-08-2026 | 07:33
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وزارة الثقافة: إستقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027
وزارة الثقافة: إستقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027 photos 0
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 اعلنت وزارة الثقافة عن استقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027، التي تُنظَمها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تضع اللجنة المختصة المعايير والآلية لاختيار الفيلم اللبناني لمسابقة الأوسكار، على أن تكون آخر مهلة لاستقبال الطلبات يوم الاثنين في 14 أيلول 2026. 
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تسجَل جميع الطلبات في قلم المديرية العامة للشؤون الثقافية – وزارة الثقافة في قصر الأونيسكو - بيروت – الطابق الأول، ضمن الدوام الرسمي، وترسل أيضاً على عنوان البريد الإلكتروني التالي: oscarslebanon@gmail.com .

تجدر الإشارة الى أنه يمكن ارسال أي سؤال أو استفسار على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه. يجب أن يشتمل كل ملف على المستندات التالية: 

١. كتاب ترشح موجه الى وزارة الثقافة- المديرية العامة للشؤون الثقافية. 

٢. ملخص من صفحة واحدة. 

٣. مواد التواصل المتاحة للترويج. 

٤. إثباتات العرض السينمائي. 

٥. خطة ترويجية في حال اختيار الفيلم. 

ويجب على كل فيلم أن يتحقق من أن تتوافر لديه جميع الشروط المحددة من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة والواردة على الموقع الإلكتروني التالي: 

https://www.oscars.org/sites/oscars/files/2026-05/99th_oscars_complete_rules.p

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