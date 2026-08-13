تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شحادة أطلق المنصة الرقمية الرسمية لوزارة المهجرين

Lebanon 24
13-08-2026 | 10:54
A-
A+
شحادة أطلق المنصة الرقمية الرسمية لوزارة المهجرين
شحادة أطلق المنصة الرقمية الرسمية لوزارة المهجرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أطلق وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة المنصة الرقمية الرسمية لوزارة المهجرين، في خطوة تهدف إلى رقمنة ملفات الوزارة وحفظها بشكل آمن، وتسهيل متابعة الطلبات والملفات المقدمة سابقا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمهجّرين.
Advertisement

وأكد شحادة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، أن "الوزارة التزمت منذ اليوم الأول ضمان الحقوق، وألا يضيع أي حق أو مطلب على صاحبه، وعملت على رقمنة الملفات الموجودة لديها حفاظا عليها بشكل آمن"، لافتا إلى أن "المنصة الرقمية ستتيح لكل شخص لديه طلب أو ملف في الوزارة متابعة طلبه والتأكد من وضعه"، وقال: "هناك فيديو توضيحي عن كيفية دخول المنصة، واستخدامها سيكون متاحا عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، بهدف تسهيل وصول المواطنين إليها والاستفادة من خدماتها".

وأوضح أن "الوزارة كانت تقدمت إلى مجلس الوزراء بطلب تأمين 30 مليون دولار، بهدف البدء بدفع التعويضات للمهجّرين، إضافة إلى طلبات تتعلق بمراسيم تعديل قيمة التعويضات بما يتناسب مع تغير سعر العملة، وإعادة العمل بقانون رخص المهجّرين المتوقف منذ عام 2011"، وقال: "إن المنصة الرقمية لا تستقبل طلبات جديدة، وإنما تتيح حصراً تحديث وتأكيد الطلبات المقدمة سابقا، مؤكدا التزام الوزارة حماية حقوق المواطنين وكل شخص مهجر، عند توافر الاعتمادات المالية اللازمة للصرف".

ولفت إلى أن "تقديم الطلب أو تحديث الملف لا يعنيان ثبوت الأهلية للاستفادة أو الحصول على أي تعويض أو دفعة مالية، إذ تبقى كل الملفات خاضعة لإجراءات التحقق القانونية والإدارية المعمول بها"، وقال: "إن المنصة ستبقى متاحة أمام أصحاب الملفات لإجراء التعديلات واستكمال ملفاتهم وتقديم المستندات المطلوبة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تقفل نهائيا إمكانية المراجعة أو استكمال الملفات عبر المنصة بعد انتهاء هذه المهلة".

وعن البيانات الشخصية والمستندات، أوضح شحادة أن "كل البيانات التي يتم تقديمها عبر المنصة ستعالج حصراً لأغراض التحقق من الأهلية وإدارة عمليات الصرف المتعلقة بملفات التعويض"، مؤكدا "التزام وزارة المهجرين حماية هذه البيانات والمحافظة على سريتها، وفقا للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء"، مشيرا إلى أن "الوصول إلى البيانات الشخصية سيقتصر على الأشخاص المخولين بذلك، ولن تتم مشاركة المعلومات مع أي طرف ثالث، إلا وفقا للقوانين المرعية الإجراء".

وشدد شحادة على أن "مقدمي الطلبات يتحملون مسؤولية التأكد من دقة المعلومات التي يقدمونها، فيما تحتفظ الوزارة بحق طلب المستندات الأصلية قبل إجراء أي عملية صرف نهائية تتم من قبل الصندوق المركزي للمهجرين"، مشيرا إلى أن "تقديم أي مستندات مزوّرة أو مزيّفة يعرض مقدمها للمساءلة القانونية، وفقا للقوانين المرعية الإجراء".

وأكد أن "كل المعلومات والمستندات المقدمة عبر المنصة تبقى خاضعة للتحقق، وأن رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة لا يُعتبر تأكيدًا على صحته أو صلاحيته أو قبوله".

وختم: "إن الدخول إلى المنصة أو تحديث الملف أو استكماله أو تقديم معلومات أو مستندات إضافية لا يشكل إثباتا للأهلية أو إقرارا بأي حق، ولا ينشئ أي استحقاق تلقائي للتعويض. ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه وزارة المهجرين نحو التحول الرقمي، وتحديث آليات العمل الإداري، وتعزيز الشفافية وسهولة متابعة الملفات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الطلبات والملفات الموجودة لدى الوزارة".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: استهدفنا منصتين رئيسيتين لتداول الأصول الرقمية لهما صلة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: نجاح لبنان في بناء اقتصاد رقمي تنافسي يتطلب السلام والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الزراعة" تطلق الشباك الموحد وحزمة إصلاحات رقمية
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق أداة لصناعة شخصيات رقمية شبيهة بالمستخدم
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي

وزارة المهجرين

مجلس الوزراء

وزير الدولة

اللبنانية

طرف ثالث

فيسبوك

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-08-13
Lebanon24
15:49 | 2026-08-13
Lebanon24
15:32 | 2026-08-13
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13
Lebanon24
13:00 | 2026-08-13
Lebanon24
12:45 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24