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لبنان

كاتس مجدداً موقف بلاده: لن ننسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله

Lebanon 24
13-08-2026 | 11:54
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كاتس مجدداً موقف بلاده: لن ننسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله
كاتس مجدداً موقف بلاده: لن ننسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله photos 0
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أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في الجنوب اللبناني قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أنه أوعز للجيش بالاستعداد لـ"بقاء طويل الأمد" هناك، رغم الانتقاد الأميركي المباشر الذي صدر غداة تصريحات مماثلة له.

وجاءت تصريحات كاتس خلال مراسم عودة المستوطنين إلى مستوطنة «غَنيم» شرقي جنين، بعد يوم من جولة أجراها في لبنان أعلن خلالها أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في ما تسميه إسرائيل "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وقال كاتس: كما قلت بالأمس أيضاً عندما زرت هناك، لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ما دام حزب الله لم يُنزع سلاحه، ولم يُزل تهديده في كل لبنان. وأضاف أن هذا الموقف "واضح ونحن نقف خلفه، رئيس الحكومة وأنا، سواء في المحادثات المباشرة مع القيادة الأميركية أو بصورة عملية، وفي كل مكان.

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