تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الترشيشي: عراقيل جمركية تعرقل التصدير الزراعي عبر المصنع

Lebanon 24
13-08-2026 | 13:00
A-
A+
الترشيشي: عراقيل جمركية تعرقل التصدير الزراعي عبر المصنع
الترشيشي: عراقيل جمركية تعرقل التصدير الزراعي عبر المصنع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 سأل رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين، إبراهيم الترشيشي في بيان، عن "مغزى العراقيل التي تطرأ على حركة التصدير الزراعي عند معبر المصنع"، وقال: "منذ يومين، أعلن انطلاق التصدير وبدء العمل بالسكانر. واليوم، نتفاجأ بأنه بعد كل عملية كشف، يجب إرسال البيان الجمركي إلى الإدارة العامة للجمارك اللبنانية للموافقة على التصدير، وهذا يتطلب وقتا طويلا قد يؤدي إلى تلف المنتجات الزراعية الموجودة في البرادات، والتي لا تزال متوقفة في المصنع".

وأشار إلى أن "التصدير يتعرض لشتى أنواع العراقيل لغاية اليوم"، وقال: "كل ما نحاول فتح باب يغلق في وجهنا باب آخر. نحن نواجه أموراً وعراقيل لا علاقة لها بالتصدير أساسا، فتارةً يطلب أن يكون سائق الشاحنة لبنانيا، وطورا يشترط أن تكون الشاحنة لبنانية، ومرة يمنع تسجيل السيارات اللبنانية في البلد، ومرة أخرى يمنع تسجيل سيارات النقل الخارجي".

أضاف: "كل ذلك عراقيل متتالية، نحن نخرج من باب لنجد بابا آخر يُغلق في وجهنا، مما ادى إلى ارتفاع أجور الشاحنات والنقل. عندما تكون كلفة النقل مرتفعة إلى هذا الحد، فلا يعود هناك أي جدوى اقتصادية من عملية التصدير".

وتابع: "الدولة تتعامل معنا كأننا شخص خرج من السجن، ثم يعاقب من جديد، وننتقل من مطب إلى آخر، ومن مشكلة إلى أخرى، من دون أن تحل أي مشكلة منذ بدأنا، ولم نجد مسؤولا يقف بجانبنا، إلا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وللتاريخ نقولها وقف معنا وعمل مع كل الوزارات والإدارات لتسهيل التصدير، وكذلك فعل النائب ميشال ضاهر الذي تابع معنا كل مطالب عودة التصدير، ولكن لغاية اليوم نجد تلكؤ داخليا من الجمارك وادارات رسمية تحول دون انسياب حركة التصدير، كما يجب".

وختم: "منذ صدور القرار وحتى اليوم، لم تسهل علينا أي خطوة، ولم يحل أي موضوع. لقد أصبحنا نتحدث عن شهرين وأربعة أيام، وما زلنا في مكاننا من دون تقدم خطوة واحدة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سكانر المصنع يهدد نافذة التصدير إلى السعودية
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"السكانر" وصل إلى المصنع.. الترشيشي: لتشغيله من دون تأخير
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 29 شاحنة مساعدات إماراتية إلى لبنان عبر معبر المصنع
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدات أردنية جديدة تدخل لبنان عبر "المصنع" لإغاثة النازحين
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 23:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة العامة

رئيس الاتحاد

وزير الزراعة

اللبنانية

العراقي

الجمارك

العراق

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-08-13
Lebanon24
15:49 | 2026-08-13
Lebanon24
15:32 | 2026-08-13
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13
Lebanon24
12:45 | 2026-08-13
Lebanon24
12:38 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24